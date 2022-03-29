Samanyolu Haber /Spor / Bayern Münih'ten 70 milyon Euro’ya büyük transfer /29 Mart 2022 10:54

Bayern Münih'ten 70 milyon Euro’ya büyük transfer

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) ekibi Bayern Münih'in, takımdan ayrılacağı ileri sürülen Serge Gnabry'nin yerine RB Leipzig forması giyen Christopher Nkunku'yu transfer etmek istediği iddia edildi.

Bayern Münih'ten 70 milyon Euro’ya büyük transfer


Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) ekibi Bayern Münih'in, takımdan ayrılacağı ileri sürülen Serge Gnabry'nin yerine RB Leipzig forması giyen Christopher Nkunku'yu transfer etmek istediği iddia edildi. Alman basını Sport'ta yer alan habere göre, Serge Gnabry ile yeni kontrat konusunda sıkıntı yaşayan Alman devi, alternatif olarak Nkunku'yu düşünüyor.


Haberde, teknik direktör Julian Nagelsmann'ın Gnabry ile sözleşme uzatılmasının istediğini ancak Leipzig'de beraber çalıştığı Nkunku ismine de soğuk bakmadığı belirtildi. Nkunku transferinin Bayern Münih'e 70 milyon Euro'ya mal olabileceğini kaydetti.


Öte yandan Serge Gnabry'nin Münih'te kalmak istediği ancak istediği maaş nedeniyle yeni kontratın mümkün olmadığı vurgulandı. Alman futbolcunun, Coman ve Sane gibi 15 milyon Euro'nun üzerinde yıllık maaş beklediği, bu rakamların Bayern Münih tarafından karşılanma ihtimalinin az olduğu ifade edildi. Bayern Münih'in, Gnabry ile sezon sonuna kadar görüşmelere devam edeceği, anlaşma sağlanamazsa gelecek yıl sözleşmesi sona erecek 26 yaşındaki futbolcudan bonservis geliri sağlamak için oyuncuyu satmayı düşündüğü aktarıldı.


24 yaşındaki Nkunku'nun RB Leipzig ile olan sözleşmesi 2024 yılına kadar devam ediyor. Leipzig, genç futbolcusunun sözleşmesini uzatmak için maaşında ciddi bir artış planladığı fakat Nkunku'nun yeni bir sözleşme imzalamak için kararsız olduğu belirtildi. Haberde, Bayern'in Fransız futbolcu Nkunku'nun alternatifi olarak ise Ajax'tan Anthony ismini belirlediği, ancak şimdilik iki futbolcu için bir girişimde bulunulmadığı yazıldı.

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Bayern Münih'ten 70 milyon Euro’ya büyük transfer Sonraki Haber >>

Pensilvanya otobanında büyük kaza, 40 araç birbirine girdi

Pensilvanya otobanında büyük kaza, 40 araç birbirine girdi

Belediye başkanı hedef gösterdi, gazetecilere meydan dayağı

Belediye başkanı hedef gösterdi, gazetecilere meydan dayağı

Bu sefer 'Maklubeler' yarıştı

Bu sefer 'Maklubeler' yarıştı

Ukrayna'daki savaş mağdurları için kermes

Ukrayna'daki savaş mağdurları için kermes

'Manda yoğurdu diyeceğine, batan 800 milyon doların hesabını sorsana önce^

'Manda yoğurdu diyeceğine, batan 800 milyon doların hesabını sorsana önce^

Gözlerimi Yummuş Türkiye’yi Düşlüyorum

Gözlerimi Yummuş Türkiye’yi Düşlüyorum

Karadeniz'e döşediği mayınlar ve tehlikeleri

Karadeniz'e döşediği mayınlar ve tehlikeleri

Korkunç olay

Korkunç olay

İnanılmaz görüntüler

İnanılmaz görüntüler

BİM'de şeker kavgası: CUmhurbaşkanı yalan mı söylüyor?

BİM'de şeker kavgası: CUmhurbaşkanı yalan mı söylüyor?
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
10:56:26