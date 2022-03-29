Bayern Münih'ten 70 milyon Euro’ya büyük transfer





Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) ekibi Bayern Münih'in, takımdan ayrılacağı ileri sürülen Serge Gnabry'nin yerine RB Leipzig forması giyen Christopher Nkunku'yu transfer etmek istediği iddia edildi. Alman basını Sport'ta yer alan habere göre, Serge Gnabry ile yeni kontrat konusunda sıkıntı yaşayan Alman devi, alternatif olarak Nkunku'yu düşünüyor.









Haberde, teknik direktör Julian Nagelsmann'ın Gnabry ile sözleşme uzatılmasının istediğini ancak Leipzig'de beraber çalıştığı Nkunku ismine de soğuk bakmadığı belirtildi. Nkunku transferinin Bayern Münih'e 70 milyon Euro'ya mal olabileceğini kaydetti.









Öte yandan Serge Gnabry'nin Münih'te kalmak istediği ancak istediği maaş nedeniyle yeni kontratın mümkün olmadığı vurgulandı. Alman futbolcunun, Coman ve Sane gibi 15 milyon Euro'nun üzerinde yıllık maaş beklediği, bu rakamların Bayern Münih tarafından karşılanma ihtimalinin az olduğu ifade edildi. Bayern Münih'in, Gnabry ile sezon sonuna kadar görüşmelere devam edeceği, anlaşma sağlanamazsa gelecek yıl sözleşmesi sona erecek 26 yaşındaki futbolcudan bonservis geliri sağlamak için oyuncuyu satmayı düşündüğü aktarıldı.









24 yaşındaki Nkunku'nun RB Leipzig ile olan sözleşmesi 2024 yılına kadar devam ediyor. Leipzig, genç futbolcusunun sözleşmesini uzatmak için maaşında ciddi bir artış planladığı fakat Nkunku'nun yeni bir sözleşme imzalamak için kararsız olduğu belirtildi. Haberde, Bayern'in Fransız futbolcu Nkunku'nun alternatifi olarak ise Ajax'tan Anthony ismini belirlediği, ancak şimdilik iki futbolcu için bir girişimde bulunulmadığı yazıldı.



