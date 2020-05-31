Samanyolu Haber /Spor / Bayern Münih'ten Bundesliga rekoru /31 Mayıs 2020 00:36

Bayern Münih'ten Bundesliga rekoru

Koronavirüs önlemleri kapsamında durdurulan ve sonrasında tekrar start alan Bundesliga'nın lideri Bayern Münih, Fortuna Düsseldorf’u 5-0 yendiği maç sonrasında Bundesliga gol rekorunu da kırmış oldu.

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Bayern Münih evinde Fortuna Düsseldorf’u 5-0 yenerek 86 golle rekor kırdı. Alman ekibi bu sezon 8. kez 5 gollü galibiyete ulaştı. Lewandowski 43 gole ulaşarak gol rekorunu egale etti.

Bundesliga’da 29. hafta karşılaşmasında Bayern Münih, Fortuna Düsseldorf’u 5-0 mağlup etti. Bundesliga’nın 29. haftasında Bayern 

Münih evinde Fortuna Düsseldorf ile karşı karşıya geldi. Allianz Arena’da oynana mücadeleyi ev sahibi ekip 5-0’lık skorla kazandı. Lider 86’da gole ulaşarak rekor kırdı. Bayern Münih’e galibiyeti getiren golleri, 15. dakikada kendi kalesine Zanka, 29. dakikada Pavard, 43. ve 50. dakikalarda Lewandowski ile 52. dakikada Davies kaydetti. Fenerbahçe’den kiralık olarak Düsseldorf forması giyen Zanka, karşılaşmaya 11’de başladı ve 15. dakikada Pavard’ın vuruşunda topu kendi kalesine gönderdi. Düsseldorf’ta milli oyuncularımızdan Kaan Ayhan sakatlığı nedeniyle kadroda yer almazken, bu maç öncesinde 5 maçta 5 gol atan Kenan Karaman ise 90 dakika sahada kaldı.

BAYERN VE LEWA REKOR KIRDI

Bu sezon 8. kez 5 golü geçen Bayern Münih, Bundesliga’da 86 gole ulaştı ve rekor kırdı. Bundesliga’da bu sezon her takıma gol atan Robert Lewandowski, 43 golle bir sezonda attığı gol rekorunu egale etti.

Üst üste 8. maçını kazanan Bayern Münih, 67 puanla liderliğini sürdürdü. 6 maç sonra kaybeden Düsseldorf ise 27 puanda kaldı. Bundesliga’nın 30. haftasında Bayern Münih deplasmanda Leverkusen ile karşılaşacakken, Düsseldorf evinde Hoffenheim ile karşı karşıya gelecek.
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