Samanyolu Haber /Spor / Bayern Münih'ten tarihi skor: 12-0 /25 Ağustos 2021 23:49

Bayern Münih'ten tarihi skor: 12-0

Almanya Kupası 1. turunda Bremer ile karşılaşan Bayern Münih, sahadan 12-0 gibi tarihi bir skorla galip ayrıldı.

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Alman devi Bayern Münih, Almanya Kupası 1. tur maçında konuk olduğu Bremer'i 12-0 yendi. Karşılaşmada 4 gol atan Maxim Choupo-Moting ile 3 kez rakip ağları havalandırmayı başaran Jamal Musiala ön plana çıktı.

Bayern Münih Almanya Kupası 1. tur maçında zayıf rakibine gol olup yağdı.

Bremer ile deplasmanda karşılaşan Bavyera ekibi, sahadan 12-0'lık galibiyetle ayrıldı ve adını bir üst tura yazdırdı. Ev sahibi ekipte Ugo-Mario Nobile, gördüğü kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Karşılaşmada 4 gol atan Maxim Choupo-Moting maça damga vururken Jamal Musiala da 3 kez rakip fileleri havalandırmayı başardı. Diğer goller ise, Malik Tillman, Leroy Sane, Mickael Cuisance, Bouna Sarr ile Corentin Tolisso'dan geldi.
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