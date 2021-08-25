Bayern Münih'ten tarihi skor: 12-0

Alman devi Bayern Münih, Almanya Kupası 1. tur maçında konuk olduğu Bremer'i 12-0 yendi. Karşılaşmada 4 gol atan Maxim Choupo-Moting ile 3 kez rakip ağları havalandırmayı başaran Jamal Musiala ön plana çıktı.





Bayern Münih Almanya Kupası 1. tur maçında zayıf rakibine gol olup yağdı.





Bremer ile deplasmanda karşılaşan Bavyera ekibi, sahadan 12-0'lık galibiyetle ayrıldı ve adını bir üst tura yazdırdı. Ev sahibi ekipte Ugo-Mario Nobile, gördüğü kırmızı kartla oyun dışı kaldı.





Karşılaşmada 4 gol atan Maxim Choupo-Moting maça damga vururken Jamal Musiala da 3 kez rakip fileleri havalandırmayı başardı. Diğer goller ise, Malik Tillman, Leroy Sane, Mickael Cuisance, Bouna Sarr ile Corentin Tolisso'dan geldi.