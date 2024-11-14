Bayğaralara operasyon: 207 kişi tutuklandı

Adana merkezli 16 ilde düzenlenen "Kuyu-37" operasyonunda gözaltına alınan ve Ramazan Bayğara'nın lideri olduğu suç örgütüne üye olmakla suçlanan 286 kişi adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 207’si tutuklandı, 69’u adli kontrol şartıyla, 10’u da savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.



Gazete Duvar'da yer alan habere göre, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı ve KOM Daire Başkanlığı koordinesinde "kasten öldürme", "kasten öldürmeye teşebbüs", "kasten yaralama", "nitelikli yağma", "uyuşturucu madde imal ve ticareti", "silah ve mühimmat ticareti", "6136 sayılı kanuna muhalefet", "nitelikli dolandırıcılık", "hırsızlık", "suç üstlenme", "özel hayatın gizliliğini ihlal", "kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret etme" ve "kasıtlı olarak kamu malına zarar verme" gibi 83 farklı suç eylemine karıştığı belirlenen organize suç örgütüne yönelik Kuyu-37 adı verilen operasyon başlatıldı.



Liderliğini kırmızı bültenle aranan ve yurt dışında tutuklu bulunan Ramazan Bayğara’nın yaptığı örgüte üye 286 şüphelinin yakalanması için Adana merkezli İstanbul, Ankara, İzmir, Osmaniye, Mersin, Niğde, Bursa, Antalya, Şanlıurfa, Gaziantep, Kırklareli, Batman, Mardin, Muş ve Sakarya’da belirlenen çok sayıda adrese 10 Kasım’da eş zamanlı baskın yapıldı. Operasyonda 9’u kadın 286 şüpheli gözaltına alındı.



Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 43 ruhsatsız tabanca, 11 ruhsatsız tüfek, 5 kalaşnikof tüfek, 2 otomatik silah, 4 el bombası, uyuşturucu madde, çok miktarda döviz ve Türk Lirası ile çok sayıda dijital materyal ve telsiz ele geçirildi. Ayrıca 8 konut, 2 arsa, 1 otomobil, 4 motosiklet ve 19 banka hesabına geçici olarak el konuldu.



Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi’ne götürülen şüphelilerin sorguları tamamlandı.



Emniyet yerleşkesi ve Adana Adliyesi'ne giden güzergahta çok sayıda özel harekat, trafik ve motorize yunus ekibi geniş güvenlik önlemi aldı. Önlemlere polis helikopteri de havadan destek verdi.



Gözaltındaki şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından dün otobüslere bindirilerek adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 207’si tutuklandı, 69’u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 10 kişi de savcılık talimatıyla salıverildi.