Baykal ailesinden Uğur Dündar'a cevap

CHP’nin eski genel başkanı Deniz Baykal’ın kızı Aslı Baykal, Uğur Dündar’ın “Benim için Deniz Baykal 31 Mart seçimi sonrası bitmişti” sözlerine cevap verdi.







Uğur Dündar, sosyal medyada Deniz Baykal tartışmasıyla ilgili “Aslı Baykal, 31 Mart seçim zaferinin yaşandığı gece, sabaha kadar çalıştırdığı emekçileri kullanılmış eşya gibi kapı önüne bıraktığında, hem kızı, hem de Deniz Bey, benim gözümde bitmişti. 7 yıl süreyle markalaşmasına büyük katkıda bulunduğum Halk TV’den bu nedenle ayrılmıştım.” ifadesini kullandı.





Dündar, paylaşımının devamında ise, “Yanlış anlaşılmasın. Ben Halk TV’den Baykal ailesinin sahipliği döneminde ayrılmıştım. Halk TV’nin yeni sahibinin Baykallarla hiçbir ilgisi yok…” ifadelerini kullanmıştı.





Dündar sözünü ettiği dönem Halk TV yönetiminde bulunan Aslı Baykal ise Twitter üzerinden bu iddialara cevap verdi. “Uğur Dündar hakkımda tweet atmış. Beni engellemiş o yüzden hesabından yazamadım, cevabım şudur: Tazminatlarını vererek işçileri işten çıkarmak bir işveren hakkıdır. The Marmara Otelde yaptığımız görüşmede genel yayın yönetmeni olmak istediniz, reddedince hakkınızı helal etmez oldunuz. Her zaman tek kuruş almadım diyorsunuz, yaptığınız business class uçuş biletlerini kanalımız ödedi; Ege bölgesinde de hatırlarsınız, bazı temsilcileriniz vardı.” ifadelerini kullandı.