Baykar CEO'su Bayraktar'a İmamoğlu'na hakaretten ceza

Baykar Teknoloji'nin CEO'su Haluk Bayraktar, nisan ayında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında ağır ifadeler kullanmıştı. Yapılan paylaşımda "Bu PKK’lıları besleyen Ekrem İmamoğlu'na sesleniyorum: Tasmalı köpeklerini saldırtmayı bırak. Yalandan başka söyleyecek lafın varsa, mertçe yüzümüze söyle de cevabını verelim" ifadelerine yer verilmişti.



İMAMOĞLU ŞİKAYETÇİ OLDU



Bayraktar'ın paylaşımının ardından İBB, söz konusu paylaşımda yer alan ifadelerin iftira olduğunu belirterek hukuki süreç başlatılacağını duyurmuştu. Açıklamada, “Ramazan ayında bile iftira ve kumpastan geri durmayanların bayramda da aynı kötülüklere devam etmesine şaşırmıyoruz,” ifadelerine yer verilirken, Haluk Bayraktar hakkında açılan tazminat davası bugün karara bağlandı.



TAZMİNAT ÖDEMEYE MAHKUM EDİLDİ



14 Ocak 2025 tarihinde görülen duruşmada İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun avukatı, “Müvekkilim ne PKK ne de başka bir terör örgütü ile ilişkilidir. Bu iddialar tamamen asılsızdır,” diyerek davanın kabulünü talep etti. Haluk Bayraktar’ın avukatı ise müvekkilinin ifadelerinin eleştiri kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini savundu. Mahkeme, hakaret eyleminin sabit olduğuna karar vererek, Haluk Bayraktar’ı yasal faiziyle birlikte 15.000 TL tazminat ödemeye mahkum etti. Tarafların kararı istinaf mahkemesine taşıma hakkı bulunuyor.