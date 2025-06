Baykar, İsrail'e silah satan Leonardo şirketi ile ortak girişim kurdu

PROTESTO EDİLMİŞLERDİ

Baykar, İsrail'e silah satmasıyla gündeme gelen ve protesto edilen İtalya merkezli Leonardo şirketi ile LBA Systems adlı bir ortak girişimi kurdu.Anlaşma, Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen dünyanın en büyük havacılık fuarlarından Paris AirShow’da duyuruldu.Törende, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın damadı olan Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ve Leonardo CEO’su Roberto Cingolani arasında karşılıklı olarak imzalar atıldı.İki şirket, 6 Mart'ta Roma'da insansız teknolojilerde ortaklık anlaşması imzalamışlardı. Ortak girişimin İtalya merkezli olacağı, üretimin her iki ülkede yapılacağı belirtilmişti. Ayrıca ortaklığın insansız hava sistemlerinin tasarımı, geliştirilmesi, üretimi ve bakımını kapsayacağı; özellikle Avrupa pazarını hedefleyeceği kaydedilmişti.Leonardo'nun web sitesinde yer alan habere göre basın toplantısında konuşan Cingolani, "Teknolojik işbirliğinin savunma sektörünün karşı karşıya olduğu benzeri görülmemiş zorlukların üstesinden gelmek için güçlü bir araç olduğuna inanıyoruz. Leonardo'nun sertifikasyon ve entegre çok alanlı teknolojiler alanındaki deneyimini Baykar'ın dünya standartlarındaki insansız platformlarıyla bütünleştirmek, hem Avrupa çapında hem de küresel sahnede fırsatları yakalamada gerçekten anlamlı bir destek sağlayabilir. Leonardo'yu küresel güvenlikte önemli bir oyuncu haline getirmek için uluslararasılaşmaya odaklanan endüstriyel planımızı uygulamaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.Erdoğan'ın damadı Selçuk Bayraktar ise söz konusu ortak girişimin bir işbirliğinden daha büyük anlam taşıdığını vurgulayarak şöyle konuştu:"C4I sistemlerinde dünya standartlarında uzmanlığa ve havacılık alanında tamamlayıcı yeteneklere sahip bir şirket olan Leonardo ile olan bu ortaklık, bir işbirliğinden daha fazlasıdır; bir sonraki adım için bir katalizördür. Birlikte, sadece akıllı ve göreve hazır olmakla kalmayıp aynı zamanda etik ve birlikte çalışabilirlik temelinde tasarlanmış yeni bir nesil insansız sistemler inşa ediyoruz... Bu ortaklık Baykar'ın uluslararası işbirliğini derinleştirme ve yüksek etkili otonom savunma teknolojilerinde küresel bir yenilikçi olarak rolümüzü genişletme yönündeki uzun vadeli stratejisini yansıtmaktadır."İtalyan Leonardo şirketi, Gazze'de on binlerce insanı katleden İsrail'e silah satışı nedeniyle protesto edilmişti.Anadolu Ajansı'nın 2 Kasım 2023 tarihinde aktardığı habere göre, İngiltere'de Filistin destekçisi Palestine Action isimli grup, İsrail ordusuna destek verdiği gerekçesiyle İtalyan havacılık ve savunma şirketi Leonardo'nun Londra'daki merkez binasının girişine kırmızı boya atarak protesto düzenlemişti.Protestocular, Leonardo'nun Londra'daki merkezinin bulunduğu One Eagle Place binasının girişini kırmızıya boyayıp duvarlarına Filistin'e destek sloganları yazarken, Palestine Action'ın açıklamasında, "Leonardo, İsrail'e Apache helikopterlerinin ve Gazze'yi bombalayan F-35 uçaklarının parçalarını satıyor" ifadeleri yer almıştı.Öte yandan 13 Kasım 2024'te Anadolu Ajansı'nın İngilizce servisinin aktardığı bir başka haberde de Filistin destekçileri, Leonardo'nun İtalya'nın Torino kentinde bulunan ofisini basmıştı.İtalyan devlet haber ajansı ANSA'nın protestoculardan aktardığına göre eylem, Leonardo'nun “gayrimeşru İsrail Devleti tarafından Filistin halkına karşı Gazze'de devam eden soykırıma suç ortaklığı yapmasına” tepki olarak gerçekleştirilmişti.Protestocu gruptan yapılan açıklamada, “Sanayi grubu ağırlıklı olarak savunma sektöründe çalıştığını beyan etmesine rağmen, Leonardo bir yılı aşkın süredir uzaktan teknik yardım, malzeme onarımı ve İsrail Hava Kuvvetleri'nin eğitim uçakları için yedek parça tedarikini içeren sevkiyatlar yoluyla İsrail ordusunu desteklemeye devam etti” denilmişti.Reuters haber ajansı, Leonardo'nun ABD'deki yan kuruluşu aracılığıyla İsrail'e uçak sağladığını ve RADA adlı İsrailli bir radar şirketinin sahibi olduğunu yazmıştı. Şirket, 27 Şubat'ta Londra'da da protesto edilmişti.