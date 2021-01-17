Samanyolu Haber /Gündem / Bayraktar'dan yine üstü kapalı mesaj /17 Ocak 2021 12:46

Bayraktar'dan yine üstü kapalı mesaj

17/25 Aralık yolsuzluk operasyonları döneminde Çevre ve Şehircilik Bakanı olan Erdoğan Bayraktar, "Mallarınızı haram yollardan har vurup harman savurarak, zamanı gelince parasız, pulsuz, yurtsuz ve itibarsız kalmayın" dedi.

SHABER3.COM

Bayraktar, Twitter hesabından imalı mesajlar vermeye devam ediyor. Son olarak "Akrabalık haklarını gözetin, yoksula, kimsesize, yolda kalmışa yardım edin. Verecek bir şeyiniz yoksa en azından  güler yüzle davranın! Eli sıkı olmayın! Ancak mallarınızı haram yollarda har vurup harman savurarak, zamanı gelince, parasız pulsuz, yurtsuz ve itibarsız kalmayın" diye yazdı. 


MESAJ İLK DEĞİL

Bayraktar daha önce de Twitter hesabından benzer eleştiriler getirmişti ve şöyle yazmıştı: “Biz ilçe teşkilatlarında çalışarak, elektrik direklerine bayrak asarak partili olduk. Sonunda mancınıkla atıldık. Siz ise; zekânız, eğitiminiz ve babanız sayesinde bizlere horozluk yaptınız. Şimdi ise “Parti”nizin başındasınız. Tıpkı ateşin üstündeki kazan gibi. Hadi bakalım, hadi!”

17 ARALIK'TA İSTİFA ÇAĞRISI YAPMIŞTI

17/25 Aralık yolsuzluk operasyonlarının olduğu dönemde Çevre ve Şehircilik Bakanı olarak görev yapan Erdoğan Bayraktar, yayınlanan tapelerle ilgili olarak da diğer bakanlar ve dönemin başbakanı Tayyip Erdoğan’dan farklı ifadeler kullanmıştı. Bir televizyona konuşan Bayraktar "Başbakan Erdoğan’dan habersiz bir şey yapmadım" demiş ve onun istifa etmesi gerektiğini belirtmişti.

Erdoğan’ın talimatıyla bakanlıktan istifa eden Bayraktar, milletvekilliğinin sona ermesinin ardından 1973’te kurduğu Bayraktar İnşaat ve Taahhüt adlı aile şirketinin başına tekrar geçmişti. 
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Bayraktar'dan yine üstü kapalı mesaj Sonraki Haber >>

"Naci Ağbal'a yol gözüktü"

TRT'nin içler acısı hali

TRT'nin içler acısı hali

Ankara'nın göbeğinden kayboldu

Ankara'nın göbeğinden kayboldu

ABD Kongre Binasında inanılmaz görüntüler

ABD Kongre Binasında inanılmaz görüntüler

Çalınan kürsü yerine döndü

Çalınan kürsü yerine döndü

Stromboli Yanardağının patlama anı ortaya çıktı

Stromboli Yanardağının patlama anı ortaya çıktı

İşte gerçek trafik canavarı

İşte gerçek trafik canavarı

Bariyerleri fark etmeyince dağıldı

Bariyerleri fark etmeyince dağıldı

Açlık=RTE!

Açlık=RTE!

Brüksel yanıyor... Belçika Kralı göstericilerin elinden zor kurtuldu

Brüksel yanıyor... Belçika Kralı göstericilerin elinden zor kurtuldu
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:56:51