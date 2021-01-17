Bayraktar'dan yine üstü kapalı mesaj

Bayraktar, Twitter hesabından imalı mesajlar vermeye devam ediyor. Son olarak "Akrabalık haklarını gözetin, yoksula, kimsesize, yolda kalmışa yardım edin. Verecek bir şeyiniz yoksa en azından güler yüzle davranın! Eli sıkı olmayın! Ancak mallarınızı haram yollarda har vurup harman savurarak, zamanı gelince, parasız pulsuz, yurtsuz ve itibarsız kalmayın" diye yazdı.









MESAJ İLK DEĞİL

Bayraktar daha önce de Twitter hesabından benzer eleştiriler getirmişti ve şöyle yazmıştı: “Biz ilçe teşkilatlarında çalışarak, elektrik direklerine bayrak asarak partili olduk. Sonunda mancınıkla atıldık. Siz ise; zekânız, eğitiminiz ve babanız sayesinde bizlere horozluk yaptınız. Şimdi ise “Parti”nizin başındasınız. Tıpkı ateşin üstündeki kazan gibi. Hadi bakalım, hadi!”





17 ARALIK'TA İSTİFA ÇAĞRISI YAPMIŞTI





17/25 Aralık yolsuzluk operasyonlarının olduğu dönemde Çevre ve Şehircilik Bakanı olarak görev yapan Erdoğan Bayraktar, yayınlanan tapelerle ilgili olarak da diğer bakanlar ve dönemin başbakanı Tayyip Erdoğan’dan farklı ifadeler kullanmıştı. Bir televizyona konuşan Bayraktar "Başbakan Erdoğan’dan habersiz bir şey yapmadım" demiş ve onun istifa etmesi gerektiğini belirtmişti.





Erdoğan’ın talimatıyla bakanlıktan istifa eden Bayraktar, milletvekilliğinin sona ermesinin ardından 1973’te kurduğu Bayraktar İnşaat ve Taahhüt adlı aile şirketinin başına tekrar geçmişti.