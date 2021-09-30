Samanyolu Haber /Gündem / Bayraktaroğlu: Bürokraside işlerini iyi yapan Cemaati’in ne kadar parlak çocuğu varsa hepsi gitti /30 Eylül 2021 11:51

Bayraktaroğlu: Bürokraside işlerini iyi yapan Cemaati’in ne kadar parlak çocuğu varsa hepsi gitti

Korkusuz gazetesi yazarı Memduh Bayraktaroğlu AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın devleti yönetemediğini ve 2011 yılından sonra Saray’a danışman olarak atanan kişilerin ise ‘danışman’ yeteneğine sahip kişiler olmadığını bütün dünyanın bildiğini söyledi. Devleti çok iyi tanıyan kişilerin yönlendirmesiyle 2003-2010 yılları arasında Erdoğan’ın başarılı olduğunu söyleyen Bayraktaroğlu, ‘‘Gülen Cemaati’nin ne kadar parlak çocuğu varsa hepsi yurtdışına kaçtılar. Ama bürokraside öyle ya da böyle ‘dinci’ olmadan asla ‘dinci’ olmadan işlerini gayet güzel yapıyorlardı.’’ dedi.

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AKP rejimine eleştirdiği için YouTube kanalına 268 bin lira vergi cezası kesilerek sesi kısılmaya çalışılan Korkusuz gazetesi yazarı Memduh Bayraktaroğlu son videosunda yine çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Korkusuz yazarı Memduh Bayraktaroğlu, 2003 yılından 2010 yılına kadar devleti tanıyan kişilerin yönlendirmesiyle Erdoğan’ın başarılı olduğunu söyledi. Bayraktaroğlu, ‘‘2011 yılına gelindiğinde yalakalar Erdoğan’a ‘artık sen oldun, korkma at bunları’ dediler. Erdoğan da o güzel insanların hepsini attı, kovdu yanından.

Gülen Cemaatinin ne kadar parlak çocuğu varsa hepsi yurtdışına kaçtılar. Ama bürokraside öyle ya da böyle ‘dinci’ olmadan asla ‘dinci’ olmadan işlerini gayet güzel yapıyorlardı. Ama bir düşman lazımdı, düşman da buldular kendilerine. Şimdi o düşmanın sırtından geçinerek Türkiye’de tekrar iktidar olmaya çalışıyorlar. Ben de bunları niye anlatıyorum; halkımızın gözünü açabilmek için açabilir miyim bilmiyorum.’’ İfadelerini kullandı.
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