Erkam Tufan'ın hazırlayıp sunduğu 30 dakika programına konuk olan gazeteci Memduh Bayraktaroğlu, 15 Temmuz sonrası on binlerce insanın cezaevine konulmasına gerekçe olarak gösterilen 'irtibat ve iltisak' suçlamasını eleştirdi. Bayraktoğlu şunları söyledi:













Demek ki, bir derneğe bir gruba üye olmamakla birlikte diye bir suç olmaz. Bakın derneğe üye olabilirsiniz. Galatasaray Kulübü bir dernektir. Üye olursunuz, tescillisiniz. Ama dünyanın hiçbir cemaatine üye olamazsınız. Neden? E kaydı yok. Gönül bağlılığının iltisakı olmaz. Gönül bağlılığının yasal şartlara sorumluluğu olmaz. Gönül bağı bu."

"Üyesi olmamakla birlikte diye bir içtihat oluşturuldu. İçtihat. Böyle bir kanun yok. Türkiye Cumhuriyeti ceza yasalarında böyle bir madde yok. Ama hakimler ve savcılar içtihat oluşturdular. Bilmem ne bilmem ne örgütü üyesi olmamakla birlikte... Şimdi ülkenin Adalet Bakanı yeni bir içtihat oluşturuyor. Bu içtihat, bugünden itibaren bütün tutukluların ve hatta hükümlülerin, yani KHK ile yargılanmış ve hüküm giymiş herkesin avukatlarının aynı anda bütün üst mahkemelere gidip başvurmaları, "Adalet Bakanının içtihadına göre" demeleri gerekiyor. Adalet Bakanının içtihadına göre... Çünkü bu bir içtihat haline gelmiştir artık şu andan itibaren.