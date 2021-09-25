Samanyolu Haber /Medya / Bayraktaroğlu'nun milyonlarca izlenen Youtube kanalına 268 bin TL'lik vergi cezası /25 Eylül 2021 10:40

Bayraktaroğlu'nun milyonlarca izlenen Youtube kanalına 268 bin TL'lik vergi cezası

Korkusuz gazetesi yazarı Memduh Bayraktaroğlu, bugün kaleme aldığı yazısında YouTube kanalı nedeniyle 268 bin lira vergi cezasına çarptırıldığını yazdı. Bayraktaroğlu, müfettişle arasında geçen konuşmaları da köşesinden aktardı.

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Bayraktaroğlu'nun bugünkü yazısından ilgili bölüm şöyle:

Maliye Bakanlığı tarafından görevlendirilen bir genç müfettişin hazırladığı raporla cezalandırıldım… Cezam: 268.500 lira vergi ödemek… Oysa genç müfettiş: Maliye Bakanlığı’nın “GVK Md.23/14-a gereğince, işverenin döviz olarak ödediği ücretler gelir vergisinden istisna edilmiştir” genelgesini görmezden gelmiştir.

Ayrıca daha da önemli ve lehime olanı ise “Varlık Barışı” gereği: “Yurt dışı gelirlerini 31 Aralık 2021 tarihine kadar, geldiği banka dekontlarıyla vergi dairesine bildirenlerin vergiden muaf tutulacağına ilişkin” kanundur…

Ne var ki genç müfettiş bu iki savunmamı da kabul etmedi. Kendisini anlayışla karşılamamı, aksi halde: İşinden olabileceğini ileri sürdü… Ve 268.500 liralık ceza raporunu Muğla Vergi Dairesine gönderdi. Muğla Vergi Dairesi de “ödeme emri” tebliğ etti.

Ne mi yapacağım? Elbette itiraz edeceğim. Tabii ki muktedir sesimi kısmak, eleştirilerimden kurtulmak istiyor. Bir yandan ve adeta gelenekselleştirilmiş gibi hemen her hafta en az bir kişi: “Bu Memduh Bayraktaroğlu Sayın cumhurbaşkanımıza hakaret etti” diyerek savcılığa gidiyor… Ve hakkımda ceza davası açılmasını talep ediyor. Diğer yandan da vergi müfettişleri benden: Olmayan ticari defterlerimi istiyor. Durun bakalım ne olacak?
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