Bayram ikramiyesinde belli oldu, emekli beklediğini bulamadı

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bin lira olan emeklilerin bayram ikramiyesinin bin 100 liraya çıkarılacağını açıkladı.







AKP MKYK toplantısı sonrasında gazetecilerin “Emeklilere bayram ikramiyesinin bin 500 lira gibi bir rakam konuşuluyor” şeklindeki sorusuna cevap veren Erdoğan, “Öyle bir şey yok. Ben ne dedim? Bin + enflasyon. Büyük ihtimalle enflasyon 85 gibi oluyor, bunu inşallah 100’e tamamlayacak, inşallah bin 100 olarak yapacağız. Bunu da Meclis’e değil, bir kararname ile göndereceğiz. Vakit kaybetmeden süratle bayrama yetiştireceğiz” açıklamasında bulundu.





CHP'NİN BİN 500 LİRALIK İKRAMİYESİ REDDEDİLMİŞTİ





CHP Plan ve Bütçe Komisyonu üyesi vekillerin, Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun”un görüşmeleri esnasında emeklilere yapılan bayram ödemesi tutarının bin liradan, bin 500 liraya çıkarılması ve bayram ikramiyesi miktarının her yıl gerçekleşen enflasyon oranında artırılması için önerge vermişti. Verilen önerge, AKP ve MHP oyları ile reddedilmişti.



