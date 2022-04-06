Samanyolu Haber /Gündem / Bayram öncesi otobüs ücretlerine de zam /06 Nisan 2022 17:58

Bayram öncesi otobüs ücretlerine de zam

Art arda gelen zamlar yurttaşların belini bükmeye devam ediyor. Şubat ayında 220 lira olan İstanbul-Ankara arası otobüs yolculuğu bilet fiyatı 300 liraya çıktı.

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Mart ayında fiyatı en çok artış gösteren kalemler arasında yüzde 20.01 ile şehirler arası otobüs biletleri de yer almıştı.

Sputnik'te yer alan habere göre, Şubat ayında İstanbul-Ankara arası otobüs yolculuğu için ortalama 220 TL ödenirken şimdi bilet ücreti 300 TL’ye çıktı. İstanbul’dan İzmir’e Şubat ayında yolculuk için 300 TL ödenirken şimdi bu ücret 320 TL oldu.

Şubat ayında 220 TL olan Ankara-Antalya bileti bugün 280 TL’den satılıyor. Şubat ayında 250 TL olan Ankara-Muğla bileti 300 TL’ye çıktı.


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