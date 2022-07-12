Samanyolu Haber /Sağlık / Bayramda İstanbul’da olanlar aşı olmak için hastanelerin yolunu tuttu /12 Temmuz 2022 20:14

Bayramda İstanbul’da olanlar aşı olmak için hastanelerin yolunu tuttu

Koronavirüs salgınında vaka sayılarının artışa geçmesi nedeniyle yenide açılan hatırlatma aşı randevularına vatandaşlar ilgi göstermeye başladı.

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Evrensel'de yer alan habere göre kovid vakalarının artması üzerine, Kovid-19 aşıları hatırlatma dozları için aşı randevuları da açıldı. Bayramda İstanbul’da olanlar aşı olmak için hastanelerin yolunu tuttu.

"HATIRLATMA DOZU ÖNEMLİ"

Dr. Büşra Özcan, "Biontech, Sinovac ve Turkovac aşılarımız mevcut. Vatandaşlarımız üç aşıyı da yaptırabiliyorlar. Bayram süresince 08.00-00.00 arasındaki saatlere randevu alıp, aşı olabilirler. Hatırlatma dozu önemli, gelmelerini bekliyoruz. Özellikle son aşısı üzerinden 6 ay geçmiş olanların gelmesi gerekiyor." dedi.
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