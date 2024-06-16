Bayramda siyaset hız kesmedi: Erdoğan'a 'hazmedemedi' cevabı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kurban Bayramının ilk gününde bayram namazını Manisa’nın Şehzadeler ilçesindeki Hatuniye Camii’nde kıldı ve vatandaşlarla bayramlaştı. Özel, cami çıkışında gazetecilere açıklamalarda bulundu.







"BEN KİMSE İSTİYOR DİYE KAVGA EDECEK DEĞİLİM"



Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İspanya ve İtalya temasları sonrası uçakta yaptığı CHP'ye iadeiziyareti üzerinden yaptığı açıklamalarına ilişkin şunları söyledi:





"Ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı seçildiğimde artık bu kin ve nefret siyasetini, gerilim siyasetini bitirmemiz gerektiğini herkesin kendi işini yapmasını ama herkesin birbirinin seçmenine saygısından dolayı da siyasi partilerin birbirleriyle nezaket ilişkilerini hiç olmazsa korumasını gerektiğini söylemiştim. 31 Mart tarihinde birinci parti çıktık. İlk iş olarak Ramazan Bayramı'nda bütün siyasi parti liderlerini aradım. Ben genel başkan seçildiğimde sayın Cumhurbaşkanı teşekkür telefonu açmamıştı ama o zaman o birinci partiydi şimdi biz birinci partiyiz. Bize düşer dedik ve bütün siyasi partileri kendisinden başlayarak aradık, bayramlaştık. Daha sonra da randevulaştık. Ben kendilerinin genel merkezlerinde ziyaret ettim. Gayet nezaket içinde elbette hepimiz her konuda aynı düşünmeyeceğiz. Ama müzakere ettik, görüş alışverişinde bulunduk. Kendisi de bu ziyaretten sonra iadeiziyarette bulunacağımı söyledi. Arada geçen 5 haftalık sürece Türkiye'de insanlar 'normalleşme' dediler. Siyasette 'yumuşama var' dediler ve bundan herkes memnun oldu. Bundan sayın Bahçeli de memnun olmuştu ama Bahçeli'nin partisindeki belli odaklar bundan rahatsız oldular. Olur olmaz hakaretlerde bulundular, tehditlerde bulundular, halen bulunuyorlar. O gerilim ortamından sayın Bahçeli'nin bazı değerlendirmeleri oldu. Ben bir kez daha ifade etmek isterim ki ben kimse istiyor diye kavga edecek, gerilim yaratacak değilim. Benim işim gerilim yaratmak değil. Şu anda mağdur olan, mazlum olan, yoksul olan, işsiz olan, aç olan, ürünü para etmeyen insanların derdine deva olabilmek için onların sorunlarını dile getirmek.





"HERHALDE BUNU YİNE KENDİ İTTİFAK ORTAĞINA SÖYLÜYOR"

Bu ziyaretten sonra yapılan değerlendirmelerin tamamını saygıyla ve memnuniyetle karşılıyorum. Sayın Cumhurbaşkanı dün uçakta demiş ki 'herhalde iadeiziyaretimizi hazmedemeyenler' oldu. Biz o sözü hiç üzerimize almıyoruz. Çünkü bu işi başlatan biziz. Herkesin gözü önünde oldu, herhalde bunu yine kendi ittifak ortağına söylüyor. Burada sorun şu ki Cumhur İttifakı'nın ortakları bizim üzerimizden iletişim kuruyorlar. Ramazan ve Kurban bayramlarında yaptığımız gibi lütfen birebir doğrudan iletişim kursunlar. Birbirlerine iyi söz de söyleyeceklerse, birbirlerine söylesinler. Kötü söz söyleyeceklerse de birbirine söylesinler. Biri benim üzerimden öbürüne mesaj yolluyor. Efendim siz ittifak ortağı olun. Biz yokuz. İhtiyaç olursa buradayız diyor. Öbürü de dönüyor. Bu ziyareti hazmedemeyenler var diyor.





Bizim üzerimizden konuşmasınlar, birbirleriyle konuşsunlar. Zaten bugüne kadar çok iyi anlaşıyorlardı. Bundan sonra da iyi anlaşmaya devam ederler. Buradaki sorun şu ki onların birlikteliği maalesef memlekete işsizlik getirdi. Yoksulluk getirdi. Bugün memlekete maliyetinin altında buğday fiyatı veren, maliyetinin altında çay fiyatı veren endişe ederiz ki maliyetinin altında fındık fiyatı artışı uygulayacak olan endişe ederiz ki maliyetinin altında kuru üzüm fiyatı açıklayacak olan bir birliktelikleri var. Sorun burada. Yoksa onlar iyi geçinsinler, birlikte olsunlar. Onların birlikteliğine laf eden yok. Ama bu birliktelik açlık, yoksulluk, sefalet ve işsizlik üretiyorsa sorun burada. Ben bu sorunları çözmeniz derdindeyim. Bir kez daha hangi siyasi görüşten olursa olsun, tüm siyasi partilerin hem liderlerine, hem mensuplarına, üyelerine hem de oy verenlerine hayırlı bayramlar diliyorum. Bayram günü, kavga günü değildir. Bayram günü küslerin barıştığı, kavgaların bittiği günlerdir. Ümit ediyorum herkes bayramın ruhuna uygun bir bayram geçirir. Bayramdan sonra da güzel işleri hep birlikte yaparız."