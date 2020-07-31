Samanyolu Haber /Ekonomi / Bayramın ilk günü altında bir tarihi rekor daha: İşte yeni fiyat /31 Temmuz 2020 21:43

Bayramın ilk günü altında bir tarihi rekor daha: İşte yeni fiyat

Bir süredir fiyatı artan ve yeni rekorlar kıran altın fiyatında bir tarihi zirvenin de Kurban Bayramı'nın ilk günü görüldüğü ifade edildi.

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Kurban Bayramı dolayısıyla yurt içi piyasaların kapalı olduğu bugünde altın, 444,5 lira ile tarihi zirvesini gördü. Yüzde 1 artış gösteren altın, 443,2 lira seviyelerinde hareket ediyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik ikinci dalga endişeleri, küresel ekonomiye dair belirsizlikler ve merkez bankalarının eşi görülmemiş teşvikleriyle tarihi zirvelerinde seyreden altının onsu, bugün rekorunu 1.982,73 dolara taşıdı.

Güne 1.957 dolar seviyelerinden başlayan altının onsu, tarihi zirvesini görmesinin ardından saat 10.50 itibarıyla yüzde 0,9 artışla 1.974,40 dolardan işlem görüyor.

Altının onsu dün 1.939,68 dolara kadar gerilemiş, ABD ekonomisinin ikinci çeyrekte rekor daralma kaydetmesinin ardından 1.972,30 doları görmüş ve günü önceki kapanışa göre yüzde 0,7 düşüşle 1.956,21 dolardan tamamlamıştı.

Gram altın ise dün altının ons fiyatındaki düşüşe paralel günü önceki kapanışa göre yüzde 0,8 kayıpla 438,9 liradan tamamladı.

Kurban Bayramı dolayısıyla yurt içi piyasaların kapalı olduğu bugün ise uluslararası piyasalarda güne yükselişle başlayan gram altın, 444,5 lira ile tarihi zirvesini görmesinin ardından yüzde 1 artışla 443,2 lira seviyelerinde hareket ediyor.
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