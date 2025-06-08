Samanyolu Haber /Gündem / Bayramın üçüncü gününde acı olay! Akraba aileler arasında silahlı kavga: 1 ölü, 10 yaralı /08 Haziran 2025 21:17

Bayramın üçüncü gününde acı olay! Akraba aileler arasında silahlı kavga: 1 ölü, 10 yaralı

Mardin'in Artuklu ilçesinde öğleden sonra akraba aileler arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan kavgada 1 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.

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Mardin'de akraba aileler arasında çıkan silahlı arazi kavgasında 1 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.

Olay, öğleden sonra Artuklu ilçesi Kabala Mahallesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre; akraba aileler arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan tartışma, büyüyüp silahlı kavgaya dönüştü.

Olayda 1 kişi öldü, 10 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Cansız beden ise otopsi için hastanenin morguna götürüldü.

Olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Bazı şüpheliler ise ekipler tarafından gözaltına alındı.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
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