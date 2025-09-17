Samanyolu Haber /Gündem / Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu görevden uzaklaştırıldı /17 Eylül 2025 18:39

Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu görevden uzaklaştırıldı

Tutuklanan Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu görevden alındı. Hasan Mutlu'nun yerine AKP'li bir ismin başkanvekili seçilmesi bekleniyor.

SHABER3.COM

Tutuklanan Bayrampaşa Belediye Bakanı Hasan Mutlu, İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alındı. Belediye Meclisi’nde CHP çoğunluğu kaybettiği başkanvekili olarak AKP’li bir ismin seçilmesi bekleniyor.

13 Eylül’de CHP’li Bayrampaşa Belediyesi’ne yönelik soruşturmada gözaltına alınan 48 kişiden 20’si tutuklanmıştı. Tutuklananlar arasında Hasan Mutlu da var.

İçişleri Bakanlığı bir açıklamayla Mutlu’nun ‘geçici tedbir’le görevden uzaklaştırıldığını duyurdu.

Mutlu dün tutuklanmasıyla ilgili X’ten şu açıklamayı yapmıştı:

“30 yıl sonra Bayrampaşa’yı hizmetle buluşturduğumuz için, ben ve yol arkadaşlarım hukuksuz bir şekilde tutuklandık.

Ortada ne somut bir delil ne de geçerli bir hukuki gerekçe vardır. Tek suçumuz; baskılara ve tehditlere boyun eğmemek, doğrularımızdan vazgeçmemektir. İlkelerimizden, duruşumuzdan, tavrımızdan asla geri adım atmadık, atmayacağız. Boyun eğmeyeceğiz!”
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber ... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
19:32:10