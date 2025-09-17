Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu görevden uzaklaştırıldı

Tutuklanan Bayrampaşa Belediye Bakanı Hasan Mutlu, İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alındı. Belediye Meclisi’nde CHP çoğunluğu kaybettiği başkanvekili olarak AKP’li bir ismin seçilmesi bekleniyor.



13 Eylül’de CHP’li Bayrampaşa Belediyesi’ne yönelik soruşturmada gözaltına alınan 48 kişiden 20’si tutuklanmıştı. Tutuklananlar arasında Hasan Mutlu da var.



İçişleri Bakanlığı bir açıklamayla Mutlu’nun ‘geçici tedbir’le görevden uzaklaştırıldığını duyurdu.



Mutlu dün tutuklanmasıyla ilgili X’ten şu açıklamayı yapmıştı:



“30 yıl sonra Bayrampaşa’yı hizmetle buluşturduğumuz için, ben ve yol arkadaşlarım hukuksuz bir şekilde tutuklandık.



Ortada ne somut bir delil ne de geçerli bir hukuki gerekçe vardır. Tek suçumuz; baskılara ve tehditlere boyun eğmemek, doğrularımızdan vazgeçmemektir. İlkelerimizden, duruşumuzdan, tavrımızdan asla geri adım atmadık, atmayacağız. Boyun eğmeyeceğiz!”