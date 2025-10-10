Samanyolu Haber /Gündem / Bayrampaşa Belediye'sinde seçim iptali AKP kazanıncaya kadar devam mı? /10 Ekim 2025 16:49

Bayrampaşa Belediye'sinde seçim iptali AKP kazanıncaya kadar devam mı?

Hasan Mutlu’nun yerine CHP’nin adayı seçilmişti: Bayrampaşa’da seçim iptal edildi!

SHABER3.COM

Belediye Başkanı Hasan Mutlu’nun tutuklanması sonrası Bayrampaşa Belediyesi’nde gerçekleştirilen, bir CHP’li meclis üyesinin kazandığı başkan vekilliği seçimi AKP’nin itirazı üzerine iptal edildi. AKP’nin yaptığı itiraz üzerine CHP’li üyenin kazandığı Bayrampaşa Belediye Başkan Vekili Seçimleri iptal edildi. Söz konusu seçimde kura sonucu CHP’nin adayı başkanvekili seçilmişti.
Bayrampaşa Belediyesi meclis üyeleri arasında zaman zaman sert tartışmalar yaşanmıştı.

Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu tutuklanınca, meclis “başkan vekili” seçimi yapmıştı. Oylama eşitlenince kura çekildi ve CHP’li İbrahim Kahraman seçildi. AKP “usulsüzlük” iddiasıyla yargıya gitti; İstanbul 8. İdare Mahkemesi seçimle ilgili yürütmeyi durdurdu/iptal kararı verdi. Böylece CHP’li üyenin kazandığı başkan vekilliği şimdilik geçersiz sayıldı ve süreç yeniden değerlendirilecek.

