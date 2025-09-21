Samanyolu Haber /Gündem / Bayrampaşa'da başkanlık kurayla CHP'de kaldı: AKP iptal için dava açacak! /21 Eylül 2025 17:14

Bayrampaşa'da başkanlık kurayla CHP'de kaldı: AKP iptal için dava açacak!

Bayrampaşa'da başkanvekili seçimi 4 tur içerisinde de seçilemedi. İlçede başkanvekili kura ile belirlendi. Kuranın ardından CHP'nin adayı İbrahim Kahraman başkanvekili seçildi. AKP'nin ise seçimin iptali için dava açacağı öğrenildi.

Geçen günlerde tutuklanan ve görevden alınan Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun yerine başkanvekili belli oldu.

BAYRAMPAŞA CHP'DE KALDI
İlk dört turda çoğunluğun sağlanamadığı seçimde başkanvekili kura ile netleşti.

Çekilen kura neticesinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) adayı İbrahim Kahraman başkanvekili seçildi.

SİNİRLER GERİLDİ
Kura çekiminin ardından CHP ve AKP'li üyeler arasında gerginlik yaşandı. O anlar sosyal medyaya da yansıdı.

AKP "İPTAL" İÇİN HAREKETE GEÇİYOR
Son olarak, AKP'nin, CHP'li İbrahim Kahraman'ın Bayrampaşa Belediye Başkanvekili seçildiği seçimin iptali için dava açacağı öğrenildi.

AKP İstanbul İl Başkanlığı'nın konuya ilişkin yaptığı açıklaması şöyle:

"Bugün Bayrampaşa Belediye Meclisi’nde gerçekleştirilen Başkan Vekilliği seçiminde, halkın seçtiği Meclis Üyelerimizin iradesi açık bir şekilde gasp edilmiştir.

Birinci turda Cumhur İttifakı adayımız İbrahim Akın 19 oya karşı 18 oyla önde çıktı.

İkinci turda CHP’li Meclis Üyeleri tarafından mühürlenen zarflarda “yanlış yere mühür basıldı” gerekçesiyle, Cumhur İttifakı adayımız İbrahim Akın’ın bir oyu geçersiz sayıldı.

Üçüncü turda, “İbrahim Akın” yazısında “r” harfi eksik olduğu gerekçesiyle bir oy geçersiz sayıldı.

Son turda İbrahim Akın’a verilen oy, isminin yanındaki basit bir çizik gerekçe gösterilerek kanuna aykırı olarak iptal edildi. 

Aynı turda CHP adayı İbrahim Kahraman’ın isminin yazılı olduğu pusulada ilk önce ‘Akın’ olarak yazılan yazının karalanarak ‘Kahraman’a çevrilmesine rağmen bu oy geçerli kabul edildi.

Bu açık çifte standart sonucunda seçim 18-18 eşit gösterildi ve kura yoluyla CHP adayı “kazandı” ilan edildi.

Oysa gerçek tablo çok nettir: Cumhur İttifakı adayımız İbrahim Akın, 19’a 17 sonuçla seçimi kazanmıştır.

HUKUKİ SÜRECİ BAŞLATIYORUZ

Cumhur İttifakı olarak itirazlarımızı meclis tutanaklarına geçirdik. Ayrıca, “geçerli oyu geçersiz, geçersiz oyu geçerli sayma” işlemlerine karşı İstanbul İdare Mahkemesi’nde idari işlemin iptali davası açıyoruz.

Hukuki sürecin her aşamasını kamuoyu ile şeffaf bir şekilde paylaşacağız.

CHP’nin adayı aynı zamanda Meclis Başkanı sıfatıyla oturumu yönetmiş ve tarafsızlığını kaybetmiştir. Bu yaklaşım, “Milli Şef” dönemini hatırlatan bir zihniyetin yansımasıdır.

Bayrampaşa halkının iradesini çarpıtarak masa başında sonuç üretmeye çalışan bu anlayışa karşı hem hukuki hem de siyasi mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz."

CHP'NİN KAÇ MECLİS ÜYESİ BULUNUYOR?
Geçtiğimiz hafta CHP'li dört meclis üyesinin partilerinden istifa etmesinin ardından CHP, Bayrampaşa Belediye Meclisi'nde çoğunluğu kaybetmişti.

37 meclis üyesinin bulunduğu belediye meclisinde son istifaların ardından CHP'nin 18 üyesi bulunuyordu.

AKP, MHP ve bağımsız meclis üyelerinin sayısı ise 19'a yükselmişti.
