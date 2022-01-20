Samanyolu Haber /Gündem / Bayrampaşa'da pakistanlı gaspçılar, o anları Tiktok'ta paylaştı /20 Ocak 2022 08:21

Bayrampaşa'da pakistanlı gaspçılar, o anları Tiktok'ta paylaştı

İstanbul Bayrampaşa'da, 9 Pakistanlı bir evde 6 kişilik bir başka Pakistanlı grup tarafından silahla rehin alınarak, gasp edildi. Olayı TikTok’tan paylaşan zanlılardan 4’ü yakalanırken 2’sinin aranılmasına devam ediliyor.

Bayrampaşa'da pakistanlı gaspçılar, o anları paylaştı

Bayrampaşa'da Pakistanlı 9 kişiyi ellerini bağlayarak gasp ettikten sonra gasp anlarını sosyal medya hesaplarından paylaşan Pakistanlı şüphelilerden 4’ü yakalanırken 2’sinin aranılmasına devam ediliyor.

Olay 4 Ocak günü Bayrampaşa Orta Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, aynı adreste ikamet eden 9 Pakistan uyruklu şahıs, tanımadıkları 6 Pakistanlı şüpheli tarafından ikamet ettikleri evde elleri bağlanarak rehin alındı. Şüpheliler silah zoruyla 9 cep telefonu, yaklaşık 6 bin lira para ve sırt çantasını gasp etti. Aynı adreste kaldıkları yabancı uyruklu şahısları gasp eden şüpheliler, o anları sosyal medyadan paylaştı. Bayrampaşa Asayiş Büro Amirliği ekipleri, o anların paylaşılması üzerine harekete geçti. Ekipler, bahse konu adresin çevresindeki güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Sosyal medya hesaplarında yapılan çalışmalar sonucunda ise şüphelilerin ikamet adreslerinin Bağcılar olduğu tespit edildi.

İki şüpheli tutuklandı

Tespit edilen adrese yapılan operasyonda 1 adet kurusıkı tabanca, 1 adet bıçak, müştekilere ait oldukları tespit edilen 1 adet telefon, sırt çantaları ve kıyafetler ele geçirilirken, 4 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler Ö.S. ve F.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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