'Bazı bakanlar ve Hakan Fidan peş peşe istifa edecek'

Gazeteci Sedat Bozkurt, Kısa Dalga'da yayımlanan yazısında bazı bakanların milletvekili olmak istediğini dile getirdi.







"Çünkü seçimler sonrasında oluşacak tablo sıkıntılı bir durum yaratabilir. Süleyman Soylu, Bekir Bozdağ, Hulusi Akar, Fuat Oktay'ı milletvekili listelerinde görme ihtimalimiz yüksek. MİT Başkanı Hakan Fidan’ı da" diyen Bozkurt, şöyle devam etti:





'BAKANLAR ADAY OLMAK İÇİN İSTİFA EDECEK Mİ?'



"Fidan’ın durumu net; istifa ederek aday olabilecek. Peki bakanlar ne yapacak? Bu soru AKP’nin de önünde duruyor ve ufak ufak bunu tartışmaya başladılar da. Anayasa ve yasaya göre kamu görevi yapanların milletvekili adayı olabilmeleri için istifa etmeleri gerekiyor. Önceki sistemde bakanlık siyasi bir görevdi kamu görevi değildi ve bu nedenle milletvekilleri de bakan olabiliyordu. Cumhurbaşkanlığı sistemine geçildikten sonra mesele muğlak kaldı. Üst düzey bürokrat olarak bakan yardımcıları sayılıyor ama bakanlar bu listede yoklar. Ve bakanlar siyasi partilere üye olabiliyorlar. Ama öte yandan siyasi bir görev yapan milletvekilleri, bürokrat ile biçimsel olarak aynı yöntemle atanan ve sorumluluğu da sadece atayan makama olan bakanlık görevine atanamıyorlar ya da istifa ederek bakan olabiliyorlar.







'BU MESELE YSK'NIN ÖNÜNE KADAR GİDERSE KARAR VERMEKTE ZORLANACAKTIR'

Milletvekilleri bakan olamazken bakanlar nasıl milletvekili adayı olabilecekler? Burada iktidarın yine o faydacı yaklaşımına tanıklık yaptım. Olabilirler diyerek işin içinden çıktılar. Ama bu mesele YSK’nın önüne kadar giderse karar vermekte zorlanacaktır. YSK, referandum ya da İstanbul yerel seçimlerinde olduğu gibi artık kolay kararlar verebilecek mi? Göreceğiz. Ayrıca milletvekili olmak isteyen bakanların durumunu da biraz uzun konuşmak lazım. Erdoğan milletvekili olmak isteyen bakanlar istifa etsin derse bize hayli yazı konusu çıkacaktır."

