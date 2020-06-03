Bazı Bakanlara yol göründü: Kabine revizyonu sesleri Ankara'da iyice yükseldi

Korkusuz Gazetesi yazarı Ahmet Takan, "Bazı bakanlıklardaki yas durumu ve Akdeniz…" başlıklı yazısında, "Mebusların Meclis mesaisine geri dönmesi ile birlikte siyasi kulisler biraz daha canlılık kazandı. Muhalefet cephesinde ağırlıklı olarak 'ittifak modelleri' tartışılıyor. İktidar kanadında ise yeni bir heyecan var. Kabine revizyonu ve Cumhurbaşkanı Yardımcılarının sayısının arttırılması" ifadelerini kullandı.











Takan, temmuz ayında yeni Meclis Başkanı seçimi süreci başlayacağına dikkat çekti ve haziran ayının ikinci yarısında kabinede önemli değişiklikler olacağının konuşulduğunu aktardı.





Bazı önemli isimlerin Cumhurbaşkanı Yardımcılığına kaydırılacağının öne sürüldüğüne değinen Takan, "Hatta bazı bakanlıklarda 'Bakanımız gidiyor', 'Bakanımız Cumhurbaşkanı Yardımcısı olacak, pasifize edilecek' diye karalar bağlanmış, yas tutuluyor" aktarımında bulundu.

Takan yazısını şu ifadelerle sürdürdü:





"Hazine ve Maliye Bakanlığı öncülüğünde tarihin en büyük kredi destek paketi' diye açıklanan kamu bankalarının konut, taşıt, turizm ve ihtiyaç kredisi kampanyası erken seçim tartışmalarına ayrı bir güzellik kattı!.. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tek karar verici edasıyla 'Seçim 2023’de yapılacak' dese de kulisleri ağrı biçimde baskın seçim kokusu sardı. Dikkatli gözlemciler, 'İktidar bu kadar büyük ödemelerin geri ödeme zamanını bekleyemez. Vatandaşın bu paraları geri ödemede çok zorlanacağı hatta büyük bir kısmının ödeyemeyeceği ortada. Ödemeler başlamadan seçim olur' diyor. Eski bir Kızılderili numarası bu!.. Vatandaşı bankalara borçlandır. Eve haciz gelmesin korkusu, aman ekonomik istikrar bozulmasın algısı ile bir seçim daha kazanmanın yoluna git. Pek tabii ki, uyanıklarda af veya borçların tekrar yapılandırmasını bekler!.."