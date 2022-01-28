Samanyolu Haber /Politika / 'Bazı dosyalar hazırlanmış, Bahçeli'nin tepesi atmak üzereymiş' /28 Ocak 2022 08:08

'Bazı dosyalar hazırlanmış, Bahçeli'nin tepesi atmak üzereymiş'

Korkusuz yazarı Ahmet Takan, iki bürokrat ile yaptığı görüşmede Devlet Bahçeli'nin Cumhur İttifakı'ndan çıkmak üzere olduğunu duyduğunu aktardı.

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Ahmet Takan, bugünkü yazısında, "Bir Ankara klasiğidir… Akşam otururuz, kabine değişikliği konuşulur. Sabah kalkarız bürokraside büyük operasyonlar gündemdedir. Sabah akşam konuştuğumuz çook önemli bir mevzumuz daha vardır; 'Devlet Bahçeli her an koalisyonu yıkabilir. Erken seçim isteyebilir'..." diye yazdı.

"Dün, sabah kahvesi içmek için, Ankara’da, iki önemli bürokrat arkadaşımla buluştum. İstanbul’a yağan kardan başladık, Ekrem İmamoğlu’nun İngiliz büyükelçi ile yediğin yemeğin mönüsünden çıktık. Tam ittifakların geleceğini değerlendiriyorduk ki; dostum, 'Devlet beyin tepesi atmak üzereymiş. Her an Cumhur İttifakı’na veda edebilirmiş” deyiverdi. İlk tepkim, “Bana zarf mı atıyorsunuz' oldu. Epey bir gülüştük… Dostlarımla uzun yıllardan gelen samimiyetim var. Bir de çok iyi bilirim, Ankara bürokrasisinin kulağı deliktir.  Hele o bürokratlar çok stratejik mevkilerde görev yapıyorlarsa!. En taze haberler, siyasilerden önce onların kulaklarına gelir. En isabetli erken seçim tahmini de onlar yaparlar. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin kolay kolay Cumhur İttifakı’nı bırakamayacağına dair analizlerimi sıraladıktan sonra üst düzey bürokrat dostlarımdan, “AKP içinde MHP hakkında hazırlanan bazı dosyalar ve Devlet beyin kulağına gidenler…” iddialarını dinledim." ifadelerini kullanan Takan, yazısını şöyle sürdürdü:

"Kafamda, yine de soru işaretleri oluştu. Yazımı kaleme almak için bilgisayarın başına oturmadan önce MHP kulislerini çok iyi bilen bir isme duyduklarımı ana hatları ile aktardım. Onun ilk yorumu, 'Ekonomik krizin AKP ile beraber altında kalacağının farkında Devlet bey. Tahribattan az zarar görmek isteyebilir' şeklinde oldu. Ancak, o da Bahçeli’nin koalisyonu yıkacağına pek ihtimal vermedi."
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