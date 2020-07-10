“Bazı Eyaletler açılma sürecine ara vermeli”









The Hill'den Steve Clemons'a konuşan Beyaz Saray Corona Görev Gücü üyesi Dr. Fauci, ''Neyin yolunda gitmediğine bakarak ve bunu düzeltmeye çalışarak söylemem gerekir ki eyaletlerin ekonomilerini yeniden faaliyete geçirme süreçlerine bir süreliğine ara vermelerini sağlamalıyız'' dedi.







Geçen hafta "ekonomik faaliyetler durdurulmalı" demişti





Geçen hafta Wall Street Journal gazetesine verdiği söyleşide eyaletlerin ekonomik faaliyetlerini durdurmayı düşünmeleri gerektiğini kaydeden Fauci, The Hill'e daha farklı bir tonla konuşması dikkat çekti.









Wall Street Journal söyleşisinde, ''Ciddi sorunlar yaşayan eyaletler ekonomik faaliyetleri durdurmayı ciddi ciddi düşünmeli. Bunu söylemek benim işim değil çünkü her eyalet farklı'' diyen Dr. Fauci, The Hill söyleşisinde tonunu biraz daha yumuşatarak ''Umarım ekonomiyi kapatma yoluna başvurmak zorunda kalmayız'' şeklinde konuştu.





"Barları kapatmak ve büyük kalabalıklardan uzak durmak"





Fauci, ekonomik faaliyetlerin ''hoş karşılanmayacağını'' da sözlerine ekledi. Dr. Fauci, Corona salgınının en ağır darbeyi indirdiği eyaletlerin barları kapatmak ve büyük kalabalıklardan uzak durmak gibi adımlar atmaları gerektiğini söyledi.





Dr. Fauci, ekonomik faaliyetlere ara vermesi gereken eyaletler olarak ABD'deki yeni Corona enfeksiyonu vakalarının yarısının kayda geçtiği California, Arizona, Teksas ve Florida'ya işaret etti.









Fauci, ekonomik faaliyetlere ara vermesi gereken eyaletler için ''Son derece temel adımlar atmalarını sağlamalıyız. Bunlar barları kapatmak, çok sayıda insanın bir araya gelmesini engellemek, bu eyaletlerdeki vatandaşların maske takmasını sağlamak, iki metrelik mesafeyi korumak ve el yıkamak. Eğer bu önlemleri tutarlı ve istikrarlı olarak uygulayabilirsek enfeksiyon vakalarının azalmaya başladığını neredeyse kesin olarak görürüz'' dedi.





"Dünyadaki bütün ülkelerden daha ağır darbe aldık"





Dr. Fauci, Amerika'da günlük Corona enfeksiyonu vakalarının sayısı 60 bin seviyesinde seyretmesi hakkındaysa karamsar bir değerlendirmede bulundu ve ''Dünyadaki bütün ülkelerden daha ağır darbe aldık'' dedi.





Trump'ın artışı test kapasitesine bağlamasına uzmanlar karşı çıkıyor





Başkan Trump ise Anthony Fauci'nin aksine giderek yükselen vaka sayılarını ciddiye almama yönündeki tavrını sürdürdüğü gözleniyor. Trump, vaka sayılarındaki artışı daha fazla test uygulanmasına bağlıyor. Bu iddianın doğru olmadığı görüşünde olan uzmanlarsa hem pozitif çıkan test sonuçlarının oranının yükseldiğine hem de kilit eyaletlerde hastaneye yatan hasta sayısının arttığına dikkat çekiyor. Bu da salgının yayılmasında daha fazla test yapılmasının rol oynadığı şeklindeki görüşün doğru olmadığına işaret ediyor.





Trump, daha önce de eyaletlere ekonomilerini hızla açmaya teşvik etmişti.







"Bazı güney eyaletlerde önerilere uyulmadı"





Dr. Fauci, The Hill'e verdiği söyleşide ayrıca ABD'nin salgından olumsuz etkilenen bazı güney eyaletlerinin olması gerektiğinden hızlı açıldığını, bu açılmanın Beyaz Saray'ın belirlediği kılavuzla uyum içinde olmadığını kaydetti ve ''Ne yazık ki bazı güney eyaletlerinin belirlenen kılavuzu izlemediğini ve bazı kriterleri atladığını görüyoruz'' dedi.