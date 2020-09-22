Bazı hisselerde sıfır! Yabancı arkasına bakmadan gitti

Yabancı yatırımcı 2020 başından beri Türkiye sermaye piyasalarında sert satışlar gerçekleştiriyor. Özellikle Borsa İstanbul’da yabancının 2019 sonunda yüzde 60,9 olan payı 11 Eylül itibariyle yüzde 50’ye geriledi ve 11 puanlık bir düşüş yaşandı. Genelde bu gerileme olurken hisse bazında ise çok daha sert düşüşler gözleniyor.





Dünya gazetesinde yer alan habere göre, Borsa İstanbul’da yılbaşından bu yana en yoğun yabancı satışı Kent Gıda hisselerinde oldu. Kent Gıda’da 2019 sonunda yüzde 93,62 olan yabancı yatırımcı payı şu an yüzde 0,01 seviyesinde. Yani 93,61 puanlık çıkış olmuş.





İkincilik pandemiden oldukça kötü etkilenen Doco hisselerinde. Doco’da yabancı payı 75,2 puan düşüşle yüzde 5,31’e indi. Üçüncü sırada kamu bankası Vakıfbank var. Yüzde 70,26 olan yabancı payı yüzde 6,43’e düşmüş durumda.

Merkez Bankası verilerine göre yılbaşından 11 Eylül ile biten haftaya kadar yabancı yatırımcıların hisse senedinde 5 milyar 611 milyon dolarlık satış yaptığı görülüyor. DİBS'te ve şirket borçlanma senetlerinde ise sırasıyla 7 milyar 682 milyon dolar ve 147 miyon dolarlık net satış olmak üzere toplamda 13 milyar 440 milyon dolarlık çıkış yaşandı. 11 Eylül ile biten haftada, yurtdışı yerleşiklerin tahvil-bono piyasasındaki payı yüzde 3,33’e hisse senedi piyasasında yüzde 50’ye geriledi.





4-11 Eylül haftasında reel olarak yani fiyat ve kur etkisinden arındırılmış olarak 30.2 milyon dolar hisse senedi, 32.4 milyon dolar repo dahil Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) satan yabancı yatırımcı son 1 yıllık süre zarfında 5 milyar 843 milyon dolarlık hisse senedi satışı yaptı.





BİR YIL ÖNCE YÜZDE 64,3 SEVİYESİNDEYDİ





Hisse senedi piyasasında yabancıların payı 11 Eylül itibariyle yüzde 50’ye gerilerken bir önceki haftada bu oran yüzde 51,4 seviyesindeydi. 2019 yılı kapanışında yüzde 60,9 olan yabancı payı bir sene öncesinde ise yüzde 64,3 idi.





Hisse bazında bakıldığında ise satışın çok daha dramatik olduğu ortaya çıkıyor. Vakıfbank’ın ardından dördüncü sırada Reysaş GYO geliyor. Bu hissede yabancı payı 48,72 puanlık düşüşle yüzde 6,45’e indi. Tüpraş hisselerinde ise 44,62 puanlık kayıp var ve yabancı payı yüzde 33,16 seviyesinde.





Pegasus’ta 38,77 puanlık düşüşle yüzde 12,61’e inen yabancı payı Tekfen hisselerinde yüzde 20,19’a indi. Bu yılbaşına göre 38,51 puanlık kayba işaret ediyor. Halkbank hisselerinde yüzde 41,2 seviyesinde olan yabancı payı şu an yüzde 6,01’e inmiş durumda. Garanti’de de yüzde 76,06 olan pay yüzde 45,63 seviyesinde bulunuyor. Türk Telekom’da 28,56 puan, Trakya Cam’da 22,97 puan, Koza Altın’da 19,33 puan kayıplar göze çarpıyor.





Öte yandan, Borsa İstanbul hem TL hem de dolar bazında düşük fiyatıyla yatırımcılara yüksek prim fırsatı ile öne çıksa da yabancı yatırımcı halen daha Türkiye sermaye piyasalarından çıkışını sürdürüyor.