"Bazı illerde hastaneler dolu, gerçek rakamları açıklayın!"

Korona virüsü vakalarının hızla arttığı kentlerin başında gelen Diyarbakır’da, her gün 100’ü aşkın kişinin virüse yakalandığı belirtiliyor. Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin 180, Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi’nde 70, Dicle Üniversitesi Kalp Hastanesi’nde 75, özel ve ilçe hastanelerinde ise 50 olmak üzere günlük 370 hasta tedavi altında tutuluyor. Vaka sayısının artışıyla birlikte kentte pandemi hizmeti veren tüm hastanelerin dolduğu açıklandı.





‘SEBEBİ 1 HAZİRAN’DA BAŞLATILAN NORMALLEŞME SÜRECİDİR’





MA‘nın haberine göre; Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Eş Başkanı Şiyar Güldiken, sürecin başından bugüne kadar bilgilerine ulaşabildikleri sağlık çalışanı sayısının Diyarbakır’da 285 olduğunu kaydetti. Dicle Üniversitesi Hastanesi’nde son 2 günde 20, son bir haftada ise toplam 30’ü aşkın sağlıkçının enfekte olduğunu belirten Güldiken, “Özellikle son haftalarda artan bu durumun en temel sebebi 1 Haziran itibarıyla yürürlüğe giren mevcut bakanlık yönetmelikleri ve ‘normalleşme’dir. Kovid servisinde çalışanlara izolasyon izni verilmemesi bu süreci tetiklemiştir.





‘BAKANLIK ÜÇ MAYMUNU OYNAMASIN, SORUMLULUKLARINI YERİNE GETİRSİN’





Kovid birimi ve yoğun bakımında çalıştıktan sonra karantina uygulanmadan başka servislere görevlendirme yapılmasının sonucudur. Biz, bu çalışma şeklinin hem sağlıkçıların hem de toplumun sağlığını tehlikeye attığını defalarca dile getirdik. Yine özellikle bu süreçte sağlık emekçilerinin sayısının arttırılması gerektiğini söylerken, bu süreci öngören bir noktadan yaklaşmıştık ve bugün gelinen noktada haklı çıktığımız aşikârdır. Hastanelerde her gün yeni arkadaşlarımız enfekte olurken bakanlık üç maymunu oynamamalı ve sorumluluğunu yerine getirmelidir” ifadelerini kullandı.





‘TOPLUM SAĞLIĞI EKONOMİYE KURBAN EDİLDİ: ‘BAŞARI ÖYKÜSÜ’ TUTMADI’





Diyarbakır’daki vaka ve ölü her gün bir önceki günün rekorunu kırdığını kaydeden Güldiken, “Türkiye geneli gösterilen tablonun inandırıcılığı kalmamıştır. Daha dün Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Covid-19’dan dolayı vefat eden bir hastanın ölüm sebebi, kayıtlara böbrek yetmezliği olarak geçirildi. Bunun gibi onlarca vaka biliyoruz. Ya bilmediklerimiz?





Yöneticilerin sürecin başından itibaren oluşturmaya çalıştıkları ‘başarı öyküsü’ maalesef tutmamıştır. İlk başlarda 20 yaş altı ve 65 yaş üstüne yönelik kısıtlamalar, okul ve camilerin kapatılması önemli ve olumlu hamlelerdi. Ancak 1 Haziran sonrasındaki yetersiz planlama ve pazarın hareketlenmesi için yapılan hızlı hamleler, toplum sağlığını ekonomiye kurban etmiştir” dedi.





‘NEDEN GERÇEK RAKAMLARI KAMUOYUYLA PAYLAŞMIYORSUNUZ?‘





Güldiken, Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin 9 katına ek olarak Genel Yoğun Bakım katıyla birlikte toplam 10 katı, Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi’nin 7 katı, Kalp Hastanesi’nin 4 katının Covid birimi olarak kullanıldığını belirterek, bu hastanelerdeki birimlerin dolduğunu söyledi. Yetkililere seslenen Güldiken, şöyle devam etti:





“Neden gerçek rakamları kamuoyuyla paylaşmıyorsunuz, Sermaye sahiplerinden mi çekiniyorsunuz? Gerçek rakamların ilk günden itibaren şeffaf bir şekilde paylaşılmasına yönelik talep ve önerilerimizi görmezden gelmeseydiniz halk bu kadar rahat davranır mıydı? Vaka sayısı bu kadar artar mıydı? Pandemi sürecini hala kontrol edebildiğinizi düşünüyor musunuz? Yoksa toplumu sürü bağışıklığına mı terk ettiniz?”