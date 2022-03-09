Samanyolu Haber /Gündem / Bazı kişi ve kuruluşların mal varlıkları donduruldu /09 Mart 2022 09:34

Bazı kişi ve kuruluşların mal varlıkları donduruldu

Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, IŞİD terör örgütü üyesi 8 kişi ve 5 kuruluş ile El-Kaide terör örgütü üyesi 5 kişi ve 2 kuruluşun mal varlıkları donduruldu.

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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun imzasıyla, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan Mal Varlığının Dondurulması Kararı ile IŞİD üyesi olduğu iddia edilen 8 kişi ve 5 kuruluş ile El-Kaide üyesi olduğu iddia edilen 5 kişi ve 2 kuruluşun malvarlıkları donduruldu.

Listede yer alan Türk vatandaşları Soner Gürleyen, Nurettin Müslihan ve Cebrail Güzel, geçen yıl ABD'nin terör bağlantılı olmasını gerekçe göstererek yaptırım listesine aldığı isimlerden arasında bulunuyor.

Yabancı Varlıklar Kontrol Dairesi (OPAC) Direktörü Andrea Gacki, yaptığı açıklamada “Türkiye’nin de aralarında bulunduğu yabancı ortaklarımızla, El Kaide’nin mali örgütlenmesinin kesilmesi için çalışmaya devam edeceğiz” demişti.

Kararda, mal varlıkları dondurulan kişilerin ilgili Ankara Ağır Ceza Mahkemesi’ne itiraz edebilecekleri belirtildi.
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