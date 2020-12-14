Bazı kişilerin koronavirüsü daha ağır geçirmesinin sebebi anlaşıldı

ABD’nin önde gelen eğitim kurumlarından biri olan Yale Üniversitesi bünyesindeki araştırmacılar, Covid-19 hastalarının kanlarında, vücuttaki virüsle savaşmaktan ziyade organları, dokuları ve bağışıklık sistemini hedef alan yanlış yönlenmiş çok fazla antikor bulunduğunu ortaya koydu.





İngiliz The Guardian gazetesinin haberine göre, Yale Üniversitesi’nde görevli uzmanlar Covid-19 tespit edilen 194 hastane çalışanı ve hastanın kan değerlerini inceleyerek bunları 30 sağlık çalışanınınkiyle karşılaştırdı. Çalışmada Covid-19 hastalarında çok fazla atipik antikor keşfedildi.









Yapılan çalışmada, bu antikorlar antiviral savunmaları bloke ettiği görüldü. Antikorlar faydalı bağışıklık hücrelerini yok etti ve beyin, damarlar ve karaciğerden bağlantı dokularına ve sindirim sistemine kadar birçok cephede vücuda saldırdı. İleri testler, kanında daha çok oto-antikor bulunan hastaların hastalıklarının daha kötü geçtiğini ortaya çıkardı. Araştırmacılar, “İnsanlar büyük ihtimalle bu yüzden ağır koronavirüsü semptomları yaşıyor” yorumunda bulundu.





‘BU ANTİKORLARIN ZARARLI OLDUĞUNA İNANIYORUZ’





Araştırma ekibinden Aaron Ring, “Covid-19 hastaları bağışıklık sistemine karışan oto-antikorlar üretiyor ve bu oto-antikorlar da hastalara yarardan çok zarar veriyor. Çünkü antikorlar daha uzun bir süre vücutta kalıyor ve uzun Covid olarak adlandırdığımız sürece götürüyor” dedi.





Hastaneye yatırılan hastaların yüzde 5'inden fazlasında "interferon" adı verilen proteinlerce düzenlenen immün savunmanın kilit silahını zayıflatan oto-antikorlar bulunuyordu.