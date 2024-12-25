Samanyolu Haber /Gündem / 'Bazı özel görüntülerle tehdit edildim' dedi, DEM Partili başkan istifa etti /25 Aralık 2024 21:07

'Bazı özel görüntülerle tehdit edildim' dedi, DEM Partili başkan istifa etti

DEM Partili Kızıltepe Belediye Başkanı Zeyni İpek, partisinden istifa ettiğini, görevini bağımsız olarak sürdüreceğini duyurdu.

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Yerel seçimlerde DEM Parti'den Kızıltepe Belediye Başkanı seçilen Zeyni İpek, istifasına ilişkin yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

"BAZI ÖZEL GÖRÜNTÜLER..."

*Mensubu olduğum Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi ve ilkeleri için yaklaşık 35 yıl boyunca büyük özveri ve heyecan ile hizmette bulundum. Partimiz nezdinde yapılan ön seçim neticesinde Kızıltepe Belediye Başkanlığına aday gösterilmeye layık görüldüm.

*Seçim sonuçlarının açıklanması ile beraber de halkımızın takdiri ile belediye başkanı olarak seçilip görev yapmaya başladım.

*Daha sonrasında ise belediye bünyesinde beraber çalışmaya başladığım bazı kişiler tarafından bazı özel görüntülerin medyada paylaşılacağı tehdidine maruz kaldım.

*Şahsım nezdinde belediye yönetimini ele geçirmeyi hedef alan bu kumpas ve komployu ortadan kaldırmak ve bu kişilerle mücadele etmek adına, istemesem de üyesi olduğum Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nden istifa etme mecburiyetim hasıl olmuştur.

*Bu noktada ben, en büyük iradenin halk iradesi olduğuna inanıyorum. Bu irade ile var oldum, var olmaya devam edeceğim ve görevimi de bu büyük iradenin hizmetinde değerli Kızıltepe halkına bağımsız olarak sunacağımı saygıyla bildiririm.'
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