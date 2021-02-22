"Bazı ülkeler anlaşmayı baltalıyor"

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, bazı ülkelerin dünyada adil aşı dağıtımını sağlayan Covax anlaşmasını baltaladığını iddia etti.





Ghebreyesus yaptığı açıklamada, bazı G7 ve Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin Covid-19 aşılarının adil dağıtımının finansmanı için 4,3 milyar dolarlık yeni fon sağladığını hatırlatarak, ülke liderlerine teşekkür etti. Ghebreyesus, "Bu fonlar ve bağışlar, 2021'in ilk 100 günü içinde tüm ülkelerde sağlık çalışanlarının ve yaşlıların aşılanmasına başlama hedefimizi gerçekleştirmeye bizi bir adım daha yaklaştırıyor" dedi.





G7 ülkelerinin liderlik gösterdiğini ancak tüm ülkelerin adım atmasına ihtiyaç olduğunu belirten Ghebreyesus, "Adil aşı dağıtımını tamamen finanse etmek için hala en az 22,9 milyar dolarlık bir boşlukla karşı karşıyayız" ifadelerini kullandı.





"Satın alınacak aşı yoksa paranın önemi yok"





"Satın alınacak aşı yoksa paranın önemi yok" diyen Ghebreyesus, bazı ülkelerin dünyada adil aşı dağıtımını sağlayan Covax anlaşmasını baltaladığını iddia etti. Ghebreyesus, "Şu anda bazı yüksek gelirli ülkeler, Covid-19 aşı üreticileriyle Covax'ın sahip olduğu anlaşmaları baltalayan ve Covax'ın satın alabileceği doz sayısını azaltan sözleşmeler yapmaktadır. Fonumuz olsa bile Covid-19 aşılarını fakir ülkelere ancak yüksek gelirli ülkelerin Covax'ın yaptığı anlaşmalara saygı göstermesi ve işbirliği ile verebiliriz" dedi.





"Dünyada eşit aşı dağıtımı yüksek gelirli ülkelerin çıkarına"





Covid-19 virüsünün ne kadar uzun süre dolaşırsa aşıların daha az etkili hale getirebilecek şekilde değişmesi için o kadar çok fırsat olacağını savunan Ghebreyesus, "Bu bir yardım meselesi değil. Bu bir epidemiyoloji meselesidir. Covid-19 salgını her yerde sona ermedikçe onu hiçbir yerde sonlandıramayacağız. Bu nedenle sağlık çalışanlarının, yaşlıların ve diğer risk altındaki grupların küresel olarak Covid-19 aşıları için ilk sırada yer almasını sağlamak, yüksek gelirli ülkeler dahil tüm ülkelerin çıkarınadır" ifadelerini kullandı.





Covax nedir?





DSÖ tarafından oluşturulan Covax, dünyanın orta ve düşük gelirli ülkelerinde yaşayan milyarlarca kişinin Koronavirüs'e karşı aşılanabilmesi konusundaki küresel çabaların merkezindeki oluşum.





Covax, 2021 yılının sonuna kadar çoğu Afrika, Asya ve Latin Amerika'da bulunan orta ve düşük gelirli 91 ülkeye, en az 2 milyar doz aşı ulaştırarak, hastalık karşısında en korumasız insanların yüzde 20'sinin aşılanmasını sağlamayı hedefliyor.





190 ülkenin üye olduğu Covax programına Türkiye'nin dahil olmadığı ortaya çıkmıştı.