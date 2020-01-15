BB Erzurumspor-Beşiktaş maçında tam 5 gol vardı

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu ilk maçında Beşiktaş, deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a 3-2 mağlup oldu.





Siyah-Beyazlılar, bu sonuçla tur imkanını İstanbul'a bıraktı. Maçın rövanşı, 22 Ocak Çarşamba günü Vodafone Park'ta oynanacak.





Karşılaşmadan dakikalar





12. dakikada Erzurumspor’da Hasan Ayaroğlu’nun çok şık golüyle skor 1-0 oldu!





32. dakikada Diaby yerde kaldı ve penaltı kararı çıktı.





35. dakikada Beşiktaş’ta topun başına geçen Nkoudou topu ağlara gönderdi!





39. dakikada Erzurumspor, Hamroun ile net bir fırsattan yararlanamadı.





62. dakikada Umut Nayir ile Beşiktaş gol fırsatından yararlanamadı. Hızlı hücumun devamında Diaby’nin şutu kaleciden döndü, Umut tamamlamaya çalıştı ancak top dışarı gitti.





66. dakikada Oltan Karakullukçu’nun golüyle ev sahibi Erzurumspor bir kez daha öne geçmeyi başardı!





78. dakikada beraberliği arayan Beşiktaş’ta Nkoudou, soldan çalımı atıp içeri çevirdi Güven’in vuruşu yandan dışarı gitti.





88. dakikada Caner Erkin’in muhteşem frikik golüyle skor 2-2’ye geldi.





90+1. dakikada Erzurumspor 90+1’de İbrahim Akdağ’ın penaltı golüyle skoru 3-2’ye getirdi. 90’da golden sonra yaşanan atakta Victor Ruiz’in koluna çarpan topta penaltı kararı çıkmıştı.