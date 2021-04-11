Samanyolu Haber /Spor / BB Erzurumspor-Beşiktaş maçında tam 6 gol vardı /11 Nisan 2021 21:17

BB Erzurumspor-Beşiktaş maçında tam 6 gol vardı

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında BB Erzurumspor'a konuk olan Beşiktaş sahadan 4-2'lik skorla galip ayrılarak puanını 70'e yükseltti ve liderliğini korudu.

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Lider Beşiktaş, Süper Lig'in 34. haftasında BB Erzurumspor'a konuk oldu. Erzurum Kazım Karabekir Stadı'nda oynanan müsabakayı siyah-beyazlılar 4-2 kazanmayı başardı. Beşiktaş'ı galibiyete taşıyan goller Larin, Oğuzhan Özkakup, Rachid Ghezzal ve Gökhan Töre'den geldi. Beşiktaş'ta Cenk Tosun, 76. dakikada sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı.

Lider Beşiktaş, bu galbiyetle puanını 70'e yükseltti. Kümede kalma savaşı veren Büyükşehir Belediye Erzurumspor ise 28 puanda kaldı.

10. dakikada Atiba kendi taşıdığı topla içeri sokuldu, ceza sahasına girmeden pasını çıkardı. Larin'in ceza alanının ilk metrelerinden ayak içiyle gelişine vuruşunda top adeta 90'a gitti: 0-1

16. dakikada ev sahibi beraberlik golünü buldu. Emrah Başsan'ın sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda ön direğe çok iyi hareketlenen Leo Schwechlen, Vida'nın üzerinden kafayla topu ağlara yolladı: 1-1

 26. dakikada Beşiktaş tekrar öne geçti. Rachid Ghezzal'le duvar pası yapan Oğuzhan Özyakup, sağ alt köşeye doğru yerden bir vuruş yaptı. Kaleci Szumski direk dibinde büyük bir hatayla topu ellerinin arasından kaçırarak ağlarında gördü

39.  ev sahibi ekip tekrar beraberliği sağladı. Sağ kanattan Cenk Ahmet'in sağ kanattan ortasında Beşiktaş savunmasının ceza sahası dışına gönderdiği topu kontrol eden Emrah Başsan sol ayağıyla sert vurdu, kaleci Ersin büyük bir hatayla kucağına gelen topu sektirdi ve ağlarında gördü.

Lider Beşiktaş, Süper Lig'in 34. haftasında BB Erzurumspor'a konuk oldu. Erzurum Kazım Karabekir Stadı'nda oynanan müsabakayı siyah beyazlılar 4-2 kazanmayı başardı.

İkinci yarının 66.dakikasında Beşiktaş tekrar öne geçti, Ghezzal müthiş bir gole imza attı. Sağ kanatta topla buluşan Rachid Ghezzal ortaya doğru kat etti ve rakiplerinden birer birer sıyrılıp ceza yayının gerisinden mükemmel bir vuruşla ağları sarstı.

76. dakikada Beşiktaş'ta sakatlanan Cenk Tosun yerini Gökhan Töre'ye bıraktı.

86. dakikada Gökhan Töre maçın skorunu belirledi. Erzurumspor'un tüm hatlarıyla yüklendiği dakikada Necip'in uzun pasıyla kendi yarı alanından çok hızlı çıkan Beşiktaş'ta N'Koudou'dan topu alan Gökhan Töre sol çaprazdan içeri girdi ve iki kişinin arasından yaptığı vuruşla uzak köşeden topu ağlara yolladı.

Beşiktaş, BB Erzurumspor’u 4-2 yendi.

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