Samanyolu Haber /Spor / BB Erzurumspor-Fenerbahçe maçında 3 gol vardı: İşte son puan durumu /11 Ocak 2021 22:10

BB Erzurumspor-Fenerbahçe maçında 3 gol vardı: İşte son puan durumu

Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor'u 3 golle geçen Fenerbahçe, lider Beşiktaş ile puanını eşitledi.

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Fenerbahçe, BB Erzurumspor'u deplasmanda yendi; derbi öncesi lider Beşiktaş ile puanını eşitledi. Fenerbahçe'nin galibiyet golleri Mert Hakan Yandaş, Pelkas ve Sinan Gümüş geldi. Sarı-lacivertlilerde sarı kart gören Caner Erkin cezalı duruma düştü.

Zirve hesaplarındaki Fenerbahçe, ligin dibindeki BB Erzurumspor'u deplasmanda 3-0 yendi. Kötü zeminde oynanan maça ev sahibi Erzurumspor etkili başladı. Mavi Beyazlılar, rakip kalede gol ararken; yakaladığı fırsatlardan yararlanamadı. 

Sahanın kötülüğüne Fenerbahçe de ayak uydurdu ve ilk yarı fazla etkili olamadı. Kaleye ilk şutunu 45+3'te Thiam'la çeken Sarı Lacivertliler, 45+5'te ise Mert hakan Yandaş'ın golüyle 1-0 öne geçti ve devre bu skorla sona erdi. 

İkinci yarıya hızlı başlayan Fenerbahçe, takımı adına günün başarılı ismi Pelkas ile 48'de 2-0'ı buldu. Sinan Gümüş'ün harika pasını aynı güzellikte tamamlayan Yunan oyuncu takımını rahatlattı. 

51'de ise bu kez Sinan Gümüş sahne aldı. Caner Erkin'in ortasını kafayla ağlarla buluşturan 26 yaşındaki oyuncu skoru 3-0 yaptı. 

Maçın son bölümünde etkili bir performans sergileyen Fenerbahçe, başka gol bulamamasına karşın sahadan 3-0 galip ayrıldı. Üst üste 4. maçını da kazanan Fenerbahçe, puanını 35 yaptı ve lider Beşiktaş ile puanları eşitledi.

Bu sezon kötü gidişe dur diyemeyen BB Erzurumspor ise 13 puanda ve ligin son sırasında kaldı.

Erzurumspor'da 4 futbolcu sakatlandı

BB Erzurumspor, Fenerbahçe karşısında zeminin azizliğine uğradı. Ev sahibi takımda 4 oyuncu ilk yarıda sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı. 29. dakikada Boumal yerini Donald'a bıraktı. 45'te Obertan'ın yerine Darri oyuna girdi.

İkinci yarı başlarken Hasan Hatipoğlu'nun yerine Mücahit Albayrak, kaleci Farnolle'un yerine Kayacan Erdoğan girdi.

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