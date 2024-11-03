Samanyolu Haber /Dünya / BBC çalışanlarından yönetime Gazze tepkisi: Yaşananlar adil ve objektif aktarılmıyor /03 Kasım 2024 10:27

BBC çalışanlarından yönetime Gazze tepkisi: Yaşananlar adil ve objektif aktarılmıyor

100’den fazla BBC çalışanı, işverenlerini İsrail yanlısı olmakla suçlayan bir mektup imzaladı. ‘Filistinlilerin insanlıktan çıkarılması’ ve ‘adil ve doğru’ haber yapılmaması imzacıların desteklediği iddialar arasındaydı.

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İsmini vermek istemeyen imzacılar, kurumun “korku ya da kayırma olmadan” haber yapmasını talep ettiler. Genel Müdür Tim Davie’ye yazdıkları açık mektupta BBC’yi Gazze’deki olayları “adil ve doğru” bir şekilde aktarmamakla ve “Filistinlileri insanlıktan çıkarmakla” suçladılar.

The Telegraph’ın aktardığı habere göre, çalışanların gönderdiği mektupta, BBC’nin Hamas’ın 7 Ekim saldırısı ile ilgili haber yaparken “Ekim 2023’ten önceki tarihsel bağlamın” sunulması da dahil olmak üzere bir dizi talep yer alıyor.

Tarihçi William Dalrymple’ın da imzasını taşıyan mektupta, kurumdan “İsrail’in iddialarını destekleyecek yeterli kanıt olmadığında ve haber başlıklarında İsrail’in fail olduğu durumlarda bunu açıkça belirtmesi” isteniyor.

Mektup Guardian köşe yazarı Owen Jones ve Britanya Müslüman Konseyi Medya İzleme Merkezi Direktörü Rizwana Hamid tarafından da imzalandı.

Daha önce, BBC’deki Yahudi çalışanlar işyerinde antisemitizm tehdidi konusunda artan endişelerini Genel Müdür’e iletmişlerdi. Bazı gazetecilerin Hamas’ın saldırısını haklı gören ifadeler kullandıkları konusunda şikayetler vardı.

Şubat ayında Davie kurumdaki antisemitizmi ilk kez kabul etmiş ve “iğrenç” tacizleri ortadan kaldırma sözü vermişti. Davie, “İster Yahudi meslektaşlarımıza isterse de herhangi bir geçmişe ya da inanca sahip meslektaşlarımıza yönelik olsun, BBC’de ırkçı tacizin hiçbir türüne yer olamayacağı konusunda açık olmak istiyorum.” ifadelerini kullanmıştı.

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