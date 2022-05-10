BBC, CHP kaynaklarından aktardı: 'İmamoğlu ve ekibinin sözlerinden rahatsız olduk'

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Artvin, Rize ve memleketi Trabzon'u kapsayan üç günlük Karadeniz gezisi, davet ettiği bazı gazeteciler ve sonrasında kendisine yönelik eleştirilere verdiği yanıtlarla büyük tepki çekti.







CHP'LİLER TEPKİLERİNİ GENEL MERKEZE İLETTİ





İngiliz BBC'de yer alan habere göre CHP kulislerinde, İmamoğlu'nun Karadeniz gezisini "cumhurbaşkanı adaylığına dönük bir hamle" olarak yorumlayanlar olduğu gibi, belediye başkanlarının yarattığı rüzgarın CHP lehine sonuç doğuracağını ifade edenler de var. Kulislerden yansıyan bilgilere göre; birçok partili de İmamoğlu'na yönelik tepkilerini genel merkeze iletti.





İMAMOĞLU VE EKİBİNİN AÇIKLAMALARI RAHATSIZLIK OLUŞTURDU





İmamoğlu'na yönelik tepkiler, Kılıçdaroğlu'nun başkanlığında toplanan dünkü MYK toplantısında da gündeme geldi. Edinilen bilgiye göre bazı MYK üyeleri, İmamoğlu'nun ve yakın ekibinin yaptığı açıklamalara ilişkin rahatsızlıklarını dile getirdi. CHP liderinin ise bu eleştirileri dinlediği, ancak yorum yapmadığı ifade edildi. Toplantıda; "genel merkez ile İmamoğlu arasında bir çekişme, kavga var" algısı oluşturacak açıklamalardan kaçınılması yönünde karar alındı.





CHP kaynakları, İmamoğlu'nun geziyle ilgili çok önceden Genel Başkan Kılıçdaroğlu ve yerel yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun'a bilgi verdiğini ve böyle bir geziye çıkmasından ziyade, geziye davet edilenler ve sonrasında yapılan açıklamaların bir "iletişim kazası, kazalar silsilesi" olduğu görüşünü dile getirdi. MYK'da da eleştirilerin ağırlıklı olarak bu yönde olduğu vurgulandı.





"İMAMOĞLU VE EKİBİ CHP HASSASİYETLERİNİ GÖZETMELİYDİ"





BBC'ye değerlendirmede bulunan bazı parti yöneticileri ise, belediye başkanlarının bu tür gezilerinden rahatsız olmadıklarını ancak iletişim stratejisinin gözden geçirmesi gerektiğine işaret etti:





"Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş ve Tunç Soyer... Biz belediye başkanlarımızın bu gezilerinden neden rahatsız olalım? Ama İmamoğlu'nun gezisiyle ilgili olmaması gereken şeyler de olmuş mudur? Olmuştur. Toplumun, parti tabanının hassasiyetleri gözetilebilirdi. Bu gezi, o gazeteci (Nagehan Alçı) üzerinde değil de Karadeniz'de halkın ilgisi nedeniyle konuşulsaydı, daha mutlu olurduk. O gazeteci ile ilgili bizim tabanın büyük travması var, çok haksız eleştirileri oldu. İmamoğlu, kendisine muhalif gazeteci davet edebilir ama tabanın da hassasiyetini dikkate almalıydı."





İMAMOĞLU'NUN KARADENİZ TURU SONRASI NELER YAŞANDI?





İBB Başkanı İmamoğlu, kendisini Karadeniz turu yaptığı esnada özellikle gazeteci Nagehan Alçı ile çektirdiği fotoğraf nedeniyle eleştirenlere sert yanıt vermişti.





Daha önce İmamoğlu'na destek veren Şahan Gökbakar, Atilla Taş, Fazıl Say, Athena Gökhan ve Fazıl Say gibi isimleri topa tutan İmamoğlu, konuşma esnasında parmağını sallayarak, "Bir fotoğraf üzerinden kurban etmeye çalışan insanlar olabilir, benimle aynı şeyi düşündüğünü, aynı şeyleri inandığını söyleyen ne yazık ki anlık hırslarına yenilmiş insanlar olabilir ya da bir takımın renkleri üzerinden ayrıştırma gayreti içinde olanlar olabilir. Başkalarının değirmenine su taşıdıklarının farkında olmayanlar da olabilir bunun içerisinde, farkında olup yapanlar da olabilir. Ama bu kardeşiniz için vız gelir tırıs gider. Hiç umurumda değil" demişti.