BBC’de Trump depremi: Önce istifa sonra özür geldi

BBC Genel Müdürü Tim Davie ile Haber Müdürü Deborah Turness, Donald Trump hakkında yayınlanan bir belgeselde yapılan “yanıltıcı kurgu” nedeniyle istifa etti. Kurum, “Panorama: Trump – A Second Chance?” adlı programda, Trump’ın 6 Ocak 2021’deki konuşmasının “yanlış biçimde kesilip birleştirildiği” suçlamalarıyla karşı karşıya kaldı.

Belgeselde Trump’ın, “Kongre binasına yürüyeceğiz ve orada olacağım. Sert şekilde savaşacağız” sözleri, sanki destekçilerini saldırıya çağırmış gibi gösterilmişti. Ancak orijinal konuşmada bu iki ifade arasında 50 dakikalık fark bulunuyordu. BBC’nin bağımsız etik danışmanı Michael Prescott’ın sızan notuna göre bu kurgu, seyircide “BBC’ye neden güveneyim?” sorusunu doğurabilecek “ağır bir çarpıtmaydı.”





Bu gelişmelerin ardından dünyaca ünlü televizyon kanalından bir de özür geldi. BBC Yönetim Kurulu Başkanı Samir Shah, parlamentodaki denetim komitesine gönderdiği mektupta “Konuşmanın düzenlenme biçiminin, doğrudan şiddet eylemine çağrı yapıldığı izlenimini verdiğini kabul ediyoruz. BBC, bu yanlış değerlendirme için özür dilemek ister” dedi.





