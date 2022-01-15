Samanyolu Haber /Gündem / BBC Türkçe'de grev /15 Ocak 2022 11:38

BBC Türkçe'de grev

BBC'nin İstanbul Bürosu'nda yerel sözleşmeyle çalışan gazeteciler, toplu sözleşme görüşmelerinin tıkanması üzerine greve çıktı.

SHABER3.COM

BBC ile İstanbul büro çalışanlarının örgütlü olduğu Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) arasında bir süredir yürütülen toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşmaya varılamamış, sendika geçen ay grev kararı almıştı.

Grevden, BBC Türkçe'nin Türkiye'den video ve haber üretimi ile BBC İzleme Servisi'nin Türkiye'yle ilgili içeriği etkilenecek.

Grev kararının uygulanmaya başlaması nedeniyle bir açıklama yapan BBC çalışanları, Türkiye'de giderek kötüleşen ekonomik ortamda işverenden gerçekçi ve insani taleplerde bulunduklarını aktardı.

Açıklamada, "TÜİK'in yüzde 36 enflasyon açıkladığı, ancak bağımsız ekonomistlerin oranı yüzde 82 olarak hesapladığı bir ortamda, BBC görüşmeler sonunda yüzde 20 zam önerdi. İki yıl üst üste resmi enflasyon oranının çok altında zam teklif eden BBC işvereninin durumun ciddiyetini anlamadığını görüyoruz" görüşlerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca kurumun İstanbul bürosunda çalışanların maaşlarının Türk Lirası üzerinden ödendiği vurgulanarak "Türk Lirası'ndaki değer kaybı nedeniyle İstanbul büro çalışanlarının maaş maliyetleri neredeyse yarı yarıya azalan BBC'den çalışanlarının emeklerine saygı duyan bir teklif beklemek hakkımız" denildi.

BBC ne yanıt veriyor?

BBC ise, Türkiye'deki çalışanlarının ekonomik kaygılarına kulak verdiklerini ve bu kaygıları anladıklarını belirtti.

Bir BBC sözcüsü, "Bu çerçevede BBC maaşlarda artışa gitti ve ek yardım teklifi sundu. Ayrıca piyasalardaki oynaklığa karşı çalışanlarımızı korumak için devrede olan mekanizmalarla da gelişmeleri izliyoruz. Bu grevin okurlarımızın ve izleyicilerimizin BBC'nin tarafsız ve güvenilir haberlerine ulaşmasını olumsuz etkileyecek olması nedeniyle üzüntü duyuyoruz" dedi.

NUJ'den dayanışma mesajı

BBC'de örgütlü Ulusal Gazetecilik Sendikası NUJ, sosyal medyada "maaşları enflasyon altında ezilen İstanbul büro çalışanlarıyla dayanışma" mesajı yayınladı.

NUJ BBC Dünya Servisi kolu da, İstanbul büro çalışanlarının maaşlarının Sterlin'e endekslenmesi çağrısında bulundu.

NUJ'in BBC Türkçe Servisi'nde görev yapan üyelerinin destek açıklamasında da, İstanbul büro çalışanlarının enflasyon karşısında kayıplarının telafi edilmesi için ücret artış taleplerinin haklı ve meşru olduğu belirtildi ve işverene en az enflasyon oranında zam yapması çağrısı dile getirildi.


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