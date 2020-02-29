Samanyolu Haber /Gündem / BBC Muhabiri kritik detayı paylaştı /29 Şubat 2020 16:58

BBC Muhabiri kritik detayı paylaştı

Türkiye'nin bir numaralı gündem maddesi İdlib.Bölgedeki son saldırıda 36 asker hayatını kaybederken Rusya ile Türkiye savaşın eşiğine geldi.

SHABER3.COM

İki ülkenin birbirlerini suçlayan açıklamaları birbirini takip ederken Ankara'nın bundan sonra atacağı adım kilit öneme sahip.Sahadan gelen haberlerde ise yeni detaylar ortaya çıkıyor.BBC muhabiri Riam Dalati, kişisel Twitter hesabından bir ses kaydı paylaştı. Buna göre TSK, İdlib'deki saldırıda Hizbullah milisleriyle karşı karşıya gelmiş.

Kayıtlar, İdlib ve Serkaib'de Hizbullah ve TSK arasında doğrudan çatışmalar olduğunu ortaya koyuyor.Kayda göre Hizbullah savaşçıları, Türk konvoylarını tespit ederek saldırıyor ve ağır hasar veriyor. TSK topçuları ise Hizbullah'ın bu saldırılarını kırmayı başarıyor.

BBC muhabiri, "Kayıtların doğru olması muhtemel" diyor. Zira Beyrut'taki bir kaynağa göre, 14 Şubat'ta Hizbullah'ın Özel Radwan Kuvvetleri'nden 1000'den fazla savaşçının Suriye'ye gönderildiği belirtiliyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber BBC Muhabiri kritik detayı paylaştı Sonraki Haber >>

Ar damarı çatlamış... Şehitler sonrası ilk açıklamasında espri, kahkaha ve alkış...

Ar damarı çatlamış... Şehitler sonrası ilk açıklamasında espri, kahkaha ve alkış...

TRT Ekranlarında ilginç sözler

TRT Ekranlarında ilginç sözler

''Evet sayın seyirciler bakalım bu bottakiler karşıya sağ ulaşabilecekler mi?''

''Evet sayın seyirciler bakalım bu bottakiler karşıya sağ ulaşabilecekler mi?''

Yandaş umursamıyor: Belki şehit veriyoruz ama...

Yandaş umursamıyor: Belki şehit veriyoruz ama...

Devlet otobüslerle Yunan sınırına göçmen taşıyor

Devlet otobüslerle Yunan sınırına göçmen taşıyor

Erdoğan'ın danışmanı: Rusya'yla savaşırız, çok canlarını yakarız

Erdoğan'ın danışmanı: Rusya'yla savaşırız, çok canlarını yakarız

Rus uçakları TSK konvoyunu bombaladı

Rus uçakları TSK konvoyunu bombaladı

Ben isyan ediyorum!

Ben isyan ediyorum!

Mansur Yavaş: Maaşımızı da siz ödüyorsunuz

Mansur Yavaş: Maaşımızı da siz ödüyorsunuz

Muhabirin poşetle imtihanı

Muhabirin poşetle imtihanı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
17:34:56