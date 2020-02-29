BBC Muhabiri kritik detayı paylaştı

İki ülkenin birbirlerini suçlayan açıklamaları birbirini takip ederken Ankara'nın bundan sonra atacağı adım kilit öneme sahip.Sahadan gelen haberlerde ise yeni detaylar ortaya çıkıyor.BBC muhabiri Riam Dalati, kişisel Twitter hesabından bir ses kaydı paylaştı. Buna göre TSK, İdlib'deki saldırıda Hizbullah milisleriyle karşı karşıya gelmiş.





Kayıtlar, İdlib ve Serkaib'de Hizbullah ve TSK arasında doğrudan çatışmalar olduğunu ortaya koyuyor.Kayda göre Hizbullah savaşçıları, Türk konvoylarını tespit ederek saldırıyor ve ağır hasar veriyor. TSK topçuları ise Hizbullah'ın bu saldırılarını kırmayı başarıyor.





BBC muhabiri, "Kayıtların doğru olması muhtemel" diyor. Zira Beyrut'taki bir kaynağa göre, 14 Şubat'ta Hizbullah'ın Özel Radwan Kuvvetleri'nden 1000'den fazla savaşçının Suriye'ye gönderildiği belirtiliyor.