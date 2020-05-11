Samanyolu Haber /Dünya / BBC muhabirine ırkçı saldırı /11 Mayıs 2020 19:30

BBC muhabirine ırkçı saldırı

BBC muhabiri Sima Kotecha, naklen yayına geçeceği sırada yoldan geçen bir kişi tarafından sözlü olarak ırkçı saldırıya uğradı.

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Kotecha, Leicester kentindeki açık hava naklen yayınına başlarken, yoldan geçmekte olan kişi tarafından sözlü ırkçı tacize maruz kaldı. Sinirleri bozulan Kotecha yayını yapamayacağını açıklarken, haber ekibi ise olay sırasında dehşete düştüklerini belirtti.

BBC sözcüsü tarafından doğrulanan olay sonrasında Leicester polisine başvuru yapıldı. Sima Kotecha ise sözlü saldırıya naklen yayın sırasında maruz kalabileceğinden endişe ettiğini ve üzüldüğü için yayını iptal ettiklerini ifade etti. Kotecha sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Özür dilerim ama bana kötü şeyler söyleyen adam hepimizin son derece hevesini kırdı. Korkarım özel programı yapamayacağım” dedi.

Kotecha “Ben ve ekibim ırkçı ve tacizkâr saldırıya maruz kaldıktan sonra naklen yayını iptal edip misafirlerimizi evlerine göndermek zorunda kaldık. Üzücü bir durum. Ulusal kriz haline gelen habere resmen engel yapılıyor. Evet, öfkeliyim” ifadelerini kullandı.
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