BBC: Rusya, Suriye'deki Tartus limanı ve Hmeymim hava üssünden askeri teçhizatı kaldırdı

SAMANYOLUHABER.COM MOSKOVA



BBC muhabirleri uydu görüntülerini inceledikten sonra, Rusya'nın Suriye'deki Tartus limanı ve Hmeymim hava üssünden askeri teçhizat çıkardığını tespit etti.



Planet Labs'ın 29 Ocak'ta yayınladığı liman görüntülerinde, ekipmanların (askeri araçlar ve konteynerler) çoğunun kaldırılmış olduğu görülüyor. Gazetecilere göre, ekipmanlar Rusya Savunma Bakanlığı'na bağlı Oboronlogistics şirketine ait Sparta ve Sparta II adlı iki gemiyle taşındı. 21 ve 22 Ocak'ta Suriye limanına yanaştılar ve şu anda limandan ayrılmış durumdalar.



İki geminin de transponderleri kapalı olduğu için nereye gittikleri henüz bilinmiyor. Deniz taşımacılığı uzmanı ve Belçika donanması emekli teğmeni Frederik Van Lokeren, Libya'ya doğru yol alabileceklerini öne sürdü.



Geçtiğimiz hafta Ukrayna istihbarat kaynakları, Rus uçaklarının Suriye'nin Hmeymim kentinden Libya'daki hava üslerine aralık ortasından bu yana en az on kez asker ve ekipman taşıdığını gazetecilere açıklamıştı.



BBC’de çıkan haberin kaynakları, Moskova'nın müzakereler sürerken Suriye'den en değerli teçhizatı çıkardığını düşünüyor.



Geçtiğimiz günlerde gerçekleşen son görüşmelerde, Rusya'nın Suriye'deki askeri varlığına ilişkin herhangi bir karar alınmadığı görülüyor. Medyada yer alan haberlere göre, Suriye'deki yeni yönetim, Rusya'dan ülkenin eski Devlet Başkanı Beşşar Esad'ın iadesini talep ederken, tazminat ve ülkenin yeniden kurulması konularını da gündeme getirdi.