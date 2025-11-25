Samanyolu Haber /Gündem / BBC yazdı: Üç vekil imralı'ya helikopterle gitti Öcalan CHP’nin gitmemesi hakkında ne dedi? /25 Kasım 2025 22:31

BBC yazdı: Üç vekil imralı'ya helikopterle gitti Öcalan CHP’nin gitmemesi hakkında ne dedi?

Meclis Komisyonu'nun İmralı Adası'nda görüştüğü PKK lideri Abdullah Öcalan'la görüşmeden ilk detaylar belli oldu. Görüşmenin yaklaşık 2 saat 50 dakika sürdüğü, Öcalan'ın "Keşke CHP de olsaydı" dediği öğrenildi. Görüşme, ses kaydıyla tutanak altına alınırken, önceki görüşmelerin aksine MİT yetkilileri görüşmede yer almadı.

TBMM bünyesinde kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun üç üyesinin PKK lideri Abdullah Öcalan’ı ziyaretinden dikkat çekici ilk detaylar geldi.

BBC Türkçe’den Ayşe Sayın’ın aktardığına göre; üç komisyon üyesi, Öcalan’ın tutuklu bulunduğu İmralı Adası’na İstanbul’dan helikopterle gitti.

İki saat 50 dakika süren görüşme, ses kaydıyla tutanak altına alındı; komisyon üyeleri de kendi notlarını tuttular.

FOTOĞRAF ÇEKTİRİLMEDİ, DEVLET GÖREVLİLERİ GÖRÜŞMEYE GİRMEDİ

Görüşmeden görüntü alınmadı, komisyon üyeleri Öcalan’la fotoğraf çektirmedi.

Önceki görüşmelerin tersine, meclis adına görüşme yapıldığı ve tutanak tutulduğu için görüşmede güvenlik yetkilileri yer almadı.

Edinilen bilgiye göre komisyon üyelerinin sürece ilişkin sorular yönelttiği Öcalan, hem Türkiye hem de bölge açısından şimdiye kadar söylediklerinin arkasında durduğu mesajı verdi.

BAHÇELİ’NİN ROLÜNE DİKKAT ÇEKTİ

Öcalan, 27 Şubat’ta PKK’ya yönelik yaptığı silah bırakma ve kendini feshetme çağrısı perspektifinde değerlendirmelerde bulundu.

Ayrıca, Devlet Bahçeli’nin bu süreçte oynadığı rolün önemine güçlü vurgu yaptı ve liderlere teşekkür etti.

ÖCALAN “KEŞKE CHP DE OLSAYDI” DEMİŞ

Görüşmede, heyette CHP’nin yer almamasının da değerlendirildiği ve Öcalan’ın “Keşke CHP de olsaydı” mesajı verdiği öğrenildi.

Görüşmede Suriye’deki gelişmelerin de değerlendirildiği aktarıldı.

DEM PARTİ TUTANAKLARIN OKUNMASINI İSTEYECEK

Komisyonun 26 Kasım Çarşamba günü toplanarak, İmralı’ya giden heyetin bilgi vermesi bekleniyordu. Ancak TBMM Başkanlığı henüz toplantı tarihini netleştirmedi.

Ayrıca toplantının kamuoyuna açık olup olmayacağı da belli değil.

DEM Parti, İmralı tutanaklarının, basına açık bir toplantıda okunmasını talep edecek.

DEM Parti kaynakları, Öcalan’ın kamuoyuna yansıyan açıklamaları dışında çok farklı değerlendirmelerde bulunmadığını belirterek, “Zaten komisyon, bu görüşleri komisyona yansıtsın diye gitti. Tutanakların açıklanması sürece katkı sunar” görüşünü dile getirdiler.
