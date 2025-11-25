BBC yazdı: Üç vekil imralı'ya helikopterle gitti Öcalan CHP’nin gitmemesi hakkında ne dedi?

İki saat 50 dakika süren görüşme, ses kaydıyla tutanak altına alındı; komisyon üyeleri de kendi notlarını tuttular.









TBMM bünyesinde kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun üç üyesinin PKK lideri Abdullah Öcalan’ı ziyaretinden dikkat çekici ilk detaylar geldi.BBC Türkçe’den Ayşe Sayın’ın aktardığına göre; üç komisyon üyesi, Öcalan’ın tutuklu bulunduğu İmralı Adası’na İstanbul’dan helikopterle gitti.Görüşmeden görüntü alınmadı, komisyon üyeleri Öcalan’la fotoğraf çektirmedi.Önceki görüşmelerin tersine, meclis adına görüşme yapıldığı ve tutanak tutulduğu için görüşmede güvenlik yetkilileri yer almadı.Edinilen bilgiye göre komisyon üyelerinin sürece ilişkin sorular yönelttiği Öcalan, hem Türkiye hem de bölge açısından şimdiye kadar söylediklerinin arkasında durduğu mesajı verdi.Öcalan, 27 Şubat’ta PKK’ya yönelik yaptığı silah bırakma ve kendini feshetme çağrısı perspektifinde değerlendirmelerde bulundu.Ayrıca, Devlet Bahçeli’nin bu süreçte oynadığı rolün önemine güçlü vurgu yaptı ve liderlere teşekkür etti.Görüşmede, heyette CHP’nin yer almamasının da değerlendirildiği ve Öcalan’ın “Keşke CHP de olsaydı” mesajı verdiği öğrenildi.Görüşmede Suriye’deki gelişmelerin de değerlendirildiği aktarıldı.Komisyonun 26 Kasım Çarşamba günü toplanarak, İmralı’ya giden heyetin bilgi vermesi bekleniyordu. Ancak TBMM Başkanlığı henüz toplantı tarihini netleştirmedi.Ayrıca toplantının kamuoyuna açık olup olmayacağı da belli değil.DEM Parti, İmralı tutanaklarının, basına açık bir toplantıda okunmasını talep edecek.DEM Parti kaynakları, Öcalan’ın kamuoyuna yansıyan açıklamaları dışında çok farklı değerlendirmelerde bulunmadığını belirterek, “Zaten komisyon, bu görüşleri komisyona yansıtsın diye gitti. Tutanakların açıklanması sürece katkı sunar” görüşünü dile getirdiler.