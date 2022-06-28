Samanyolu Haber /Ekonomi / BBDK kararı sonrasınsa Fitch'ten yeni açıklama /28 Haziran 2022 19:32

BBDK kararı sonrasınsa Fitch'ten yeni açıklama

Türkiye ekonomisinde dalgalı bir seyir devam ederken uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch cephesinden de yeni bir açıklama geldiği aktarıldı.

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cumhuriyet.com.tr'de yer alan habere göre Fitch Ratings, bir bankanın mayıs ayında Tier 2 tahvilinde erken çağrı opsiyonunu kullanmadığını hatırlatarak diğer Türk bankalarının bu örneği takip edebileceğini tahmin etti.

Kurum, Türk bankacılığına ilişkin raporunda bu çağrıların kullanılmamasının yüksek volatilite göstergesi olduğunu belirtti. Açıklamada “Çağrı kullanılmaması bankaların lira değer kaybına karşı kısmi hedge ve sermaye tamponu sağlama isteklerini ve kısıtlayıcı refinansman maliyetlerini de yansıtıyor” ifadeleri yer aldı.

Fitch, mevduat dolarizasyonunun yüksek kalmayı sürdürdüğünü, düşük güven ortamı, çapalanmamış döviz kuru ve enflasyon beklentilerinin kur korumalı mevduatları çevirme riski meydana getirdiğini belirtti.

“Raporda incelenen bankalara ait sermayelerin lira zayıfığı, varlık kalitesi baskıları, makro ve finansal istikrar riskleri düşünüldüğünde ancak yeterli durumda” olduğu değerlendirmesine yer verildi.
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