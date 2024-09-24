Samanyolu Haber /Gündem / BBP Kocaeli İl Başkanı, DEM Parti milletvekili Gergerlioğlu’nu alenen hedef gösterdi /24 Eylül 2024 20:50

BBP Kocaeli İl Başkanı, DEM Parti milletvekili Gergerlioğlu’nu alenen hedef gösterdi

26 suç kaydı bulunmasına rağmen hırsızlık yaparken yakalanan Yunus Emre Geçti’nin polisin silahını alarak polis memuru Şeyda Yılmaz’ı şehit etmesine tepkiler büyürken Büyük Birlik Partisi (BBP) Kocaeli İl Başkanı Kaan Şengil, insan hakları savunucusu ve DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu’nu alenen hedef gösterdi. Şengil, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Seni bir daha İzmit sokaklarında dolaştıran Alperenlere yazıklar olsun. Seni İzmit sokaklarında çöp poşetine koyup gezdireceğiz, and olsun…!” ifadelerini kullandı.

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İstanbul’da Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Dudullu Polis Merkezi’nde görevli polis memuru Şeyda Yılmaz’ı şehit eden Yunus Emre Geçti, çöp poşeti giydirilerek kadın polisler tarafından emniyetin Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) aracına yerleştirilmiş ve Kartal Anadolu Adalet Sarayı’na sevk edildikten sonra tutuklanmıştı.

GERGERLİOĞLU HEM KATİL ZANLISINA HEM DE POLİS AMİRİNE TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

TR724'te yer alan habere göre polis memuru Şeyda Yılmaz’ı katleden katil zanlısına lanet ederek duruma tepki gösteren Gergerlioğlu, Yunus Emre Geçti’nin çöp poşetine sarılarak Hayvan Durum İzleme aracıyla taşınmasını da eleştirmişti. Gergerlioğlu X hesabından yaptığı paylaşımda, “Polisi öldüren katile lanet olsun. Onu hayvan koruma arabasıyla çöp poşetine koyup götüren polise bu emri veren amire de yazıklar olsun” ifadelerini kullanmıştı.

“NAMUSSUZ ŞEREFSİZ SENİ”

Gergerlioğlu’nun yaptığı paylaşıma tepki gösteren BBP Kocaeli İl Başkanı avukat Kaan Şengil, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda Alperen Ocakları’na açıktan talimat vererek Gergerlioğlu’nu hedef gösterdi.

Şengil yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Namussuz, şerefsiz seni. Seni bir daha İzmit sokaklarında dolaştıran Alperenlere yazıklar olsun. Seni İzmit sokaklarında çöp poşetine koyup gezdireceğiz, and olsun…!”
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