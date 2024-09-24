BBP Kocaeli İl Başkanı, DEM Parti milletvekili Gergerlioğlu’nu alenen hedef gösterdi

İstanbul’da Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Dudullu Polis Merkezi’nde görevli polis memuru Şeyda Yılmaz’ı şehit eden Yunus Emre Geçti, çöp poşeti giydirilerek kadın polisler tarafından emniyetin Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) aracına yerleştirilmiş ve Kartal Anadolu Adalet Sarayı’na sevk edildikten sonra tutuklanmıştı.
GERGERLİOĞLU HEM KATİL ZANLISINA HEM DE POLİS AMİRİNE TEPKİ GÖSTERMİŞTİ
TR724'te yer alan habere göre polis memuru Şeyda Yılmaz’ı katleden katil zanlısına lanet ederek duruma tepki gösteren Gergerlioğlu, Yunus Emre Geçti’nin çöp poşetine sarılarak Hayvan Durum İzleme aracıyla taşınmasını da eleştirmişti. Gergerlioğlu X hesabından yaptığı paylaşımda, “Polisi öldüren katile lanet olsun. Onu hayvan koruma arabasıyla çöp poşetine koyup götüren polise bu emri veren amire de yazıklar olsun” ifadelerini kullanmıştı.
“NAMUSSUZ ŞEREFSİZ SENİ”
Gergerlioğlu’nun yaptığı paylaşıma tepki gösteren BBP Kocaeli İl Başkanı avukat Kaan Şengil, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda Alperen Ocakları’na açıktan talimat vererek Gergerlioğlu’nu hedef gösterdi.
Şengil yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
“Namussuz, şerefsiz seni. Seni bir daha İzmit sokaklarında dolaştıran Alperenlere yazıklar olsun. Seni İzmit sokaklarında çöp poşetine koyup gezdireceğiz, and olsun…!”