Samanyolu Haber /Gündem / "BBP ticarethane oldu" /12 Ekim 2021 15:05

"BBP ticarethane oldu"

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici’nin AKP listelerinden milletvekili seçilmesinin ardından BBP’den istifa ederek Milli Yol Hareketi’ni kuran Remzi Çayır, Mustafa Destici’yi sert sözlerle eleştirdi.

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Karabük’te temaslarda bulunan Remzi Çayır, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustaf Destici’yi hedef aldı. Çayır, “Bana soruyorlar, ‘BBP’ye ne oldu’ diye. İçi boşaldı, tabela partisi oldu, ticarethane oldu.” ifadelerini kullandı.
 
“İÇİ BOŞALTILDI, TİCARETHANE OLDU”

Milli Yol Hareketi’ni kuran Remzi Çayır’ın, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici’ye yönelik eleştirileri şu şekilde:

“Bana soruyorlar, ‘BBP’ye ne oldu’ diye. içi boşaldı, tabela partisi oldu, ticarethane oldu. Bizim kurduğumuz partiden eser yok. Muhsin Yazıcıoğlu’nun kurduğu parti olmaktan çıktı, ticarethane oldu. Muhsin Yazıcıoğlu ile aynı hücreyi paylaştık, 18 yaşındayken. Önümüze bir kağıt koydular, ‘Sizi suça itenleri, emir verenleri, yani Alparslan Türkeş’i, Muhsin Yazıcıoğlu’nu ele verirseniz, dilekçeye yazarsanız yarın serbestsiniz’ dediler. Elimizin tersiyle ittik kağıtları. Şimdi de elimizin tersiyle itiyoruz, ‘Başka partiye git’ diyenleri. Muhsin Yazıcıoğlu’nun yolundan gidiyoruz.”
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