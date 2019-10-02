Samanyolu Haber /Politika / BBP'de Yüzde 40+1 çıkışı rahatsızlığı /02 Ekim 2019 23:39

BBP'de Yüzde 40+1 çıkışı rahatsızlığı

Cumhur İttifakı'na destek veren partiler arasında yer alan Büyük Birlik Partisi'nden, cumhurbaşkanlığı seçiminde 50+1 yerine 40+1 sisteminin benimsenmesi tartışmasından rahatsızlık duyulduğu açıklaması geldi.

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BBP Genel Başkanı ve Ankara Milletvekili Mustafa Destici, Cumhurbaşkanı seçilebilmek için yüzde 50 artı 1 oy şartının indirilmesine karşı çıktı. Destici, öneriyi gayriciddi bulduklarını ifade etti.

Mustafa Destici, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında, yüzde 50 artı 1’in yeni hükumet sisteminin ruhunu ifade ettiğini savundu. “O zaman bu sistem özelliğini, ciddiyetini kaybetmiş, sulandırılmış olur” dedi.

40 OLMADI, 30’A DÜŞÜRELİM DENECEK

TBMM’de gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulunan BBP Genel Başkanı Destici, cumhurbaşkanı seçilebilmek için yüzde 50 artı 1 oy şartının indirilmesi tartışmalarını gayriciddi bulduklarını ifade etti.

Seçmenin yarısından bir fazlasının oyunun alındığında meşruiyetin tartışılmayacağını belirten Destici, “Siz yüzde 50’nin altında oyla seçildiğinizde bu sistemde kim olursa olsun her zaman tartışılır hale gelirsiniz, çünkü halkın çoğunluğunun desteğini almamış olursunuz. Bu tartışmayı ciddi, doğru bulmam. O zaman bu sistem özelliğini kaybetmiş, ciddiyetini kaybetmiş, sulandırılmış olur. ’40 olmadı bu sefer de 30’a düşürelim’ olacak” dedi.
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