BBP'de Yüzde 40+1 çıkışı rahatsızlığı

BBP Genel Başkanı ve Ankara Milletvekili Mustafa Destici, Cumhurbaşkanı seçilebilmek için yüzde 50 artı 1 oy şartının indirilmesine karşı çıktı. Destici, öneriyi gayriciddi bulduklarını ifade etti.





Mustafa Destici, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında, yüzde 50 artı 1’in yeni hükumet sisteminin ruhunu ifade ettiğini savundu. “O zaman bu sistem özelliğini, ciddiyetini kaybetmiş, sulandırılmış olur” dedi.





40 OLMADI, 30’A DÜŞÜRELİM DENECEK





TBMM’de gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulunan BBP Genel Başkanı Destici, cumhurbaşkanı seçilebilmek için yüzde 50 artı 1 oy şartının indirilmesi tartışmalarını gayriciddi bulduklarını ifade etti.





Seçmenin yarısından bir fazlasının oyunun alındığında meşruiyetin tartışılmayacağını belirten Destici, “Siz yüzde 50’nin altında oyla seçildiğinizde bu sistemde kim olursa olsun her zaman tartışılır hale gelirsiniz, çünkü halkın çoğunluğunun desteğini almamış olursunuz. Bu tartışmayı ciddi, doğru bulmam. O zaman bu sistem özelliğini kaybetmiş, ciddiyetini kaybetmiş, sulandırılmış olur. ’40 olmadı bu sefer de 30’a düşürelim’ olacak” dedi.