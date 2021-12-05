BBP'den kopanların partisi belli oldu: Milli Yol Partisi

Büyük Birlik Partisi’nden (BBP) ayrılanların oluşturduğu Milli Yol Hareketi, bugün düzenlediği basın toplantısıyla partileşme yolundaki manifestosunu açıkladı. Milli Yol Hareketi’nin sözcüsü Remzi Çayır, Milli Hareket Partisi’nin manifestosunu açıklarken “Türkiye’de süresiz siyaset hastalığı var. Türkiye kesinlikle süreli siyasete geçmek zorundadır. Tüzükte kesinlikle ‘4 artı 4’ veya ‘5 artı 5’ olmalıdır. Türkiye’ye yarın kuracağımız sistemi kendi partimizde yaşatmalıyız. 5 artı 5 yeter, bu bir hizmet aracıysa 5 artı 5 yeterli” diye konuştu.







Toplantıda, 150 kişilik kurucular kadrosunda yer alan Abdulkadir Erdil, Yunus Ekşi, Samet Elçi, Abdulkadir Bozkurt, Prof. Dr. Hayrettin İvgin, Prof. Dr. Mustafa Yılmaz, Prof. Dr. İbrahim Konur, Şafak Derya Günday, Necdet Topcu, Ali Mazhar Kır, Haşim Yanar, Murat Sancak, Arif Sağlam, Cevat Özer, Mustafa Kara, Ali Saraçoğlu, Ali Aydoğmuş, Ramazan Silay, Abdurrahman Sarı, Hasan Köse, Ali Uysal, Cemal Can, Ahmet Gürhan, Arif Köroğlu, Zeki Haral, Kubbettin Bayav, Hüseyin Yılmaz, Ahmet Taşkent hazır bulundu.







Çayır, şunları söyledi:





“İNSAN HAK VE ÖZGÜRLÜĞÜNÜ ARMAĞAN KABUL EDEN BİR HAREKETTİR”





“Milli Yol Partisi, demokratik, hukukun üstünlüğüne inanan; insan hak ve özgürlüğünü insanlığın bir armağanı kabul eden bir harekettir. Adaleti, liyakati hayatın temeli kabul eder. Milliyetçi, vatansever bir bakış açısına sahiptir ama başka toplumları da aşağılamayı, ötekileştirmeyi asla düşünmez. Bakış açımız ırkçı değildir. Her insan, Allah’ın bir yarattığı olduğu için saygıdeğerdir.





“MİLLET YANIYOR”





Hâlâ milletimizin ortak bir liyakat sistemi yoktur. Bu kadar köklü, bu kadar mazisi olan bir milletin liyakat sistemi yok. Gelen, sadakat sistemi oluşturmuş; giden, sadakat sistemi oluşturmuş. İşi ehline veren olmamış. Yeter artık. 5 sene 10 sene daha iktidarınız devam etse ne olur, millet yanıyor. Milletin yüreği yanıyor, milletin geleceği kararıyor. Sen 10 sene daha bu ülkede iktidar olsan ne yazar, olmasan ne yazar.