Samanyolu Haber /Gündem / BBP'li Akdoğan'dan tepki çeken sözler: 'Bir velet öldü diye...' /13 Ocak 2022 09:33

BBP'li Akdoğan'dan tepki çeken sözler: 'Bir velet öldü diye...'

BBP'li Ahmet Namık Akdoğan, yaşamına son veren 19 yaşındaki Enes Kara'ya 'velet' dedi. Akdoğan'ın sözleri büyük tepki çekti.

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Elazığ'da tıp öğrencisi Enes Kara'nın intiharı cemaat ve tarikat yurtlarının durumunu yeniden gündeme getirdi. BBP Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Ahmet Namık Akdoğan’ın “Bir velet öldü diye cemaatleri mi kapatacağız? Bir ayyaş öldü diye meyhaneleri mi kapatacağız?” demesi tepkilere neden oldu.

Elazığ'da bir cemaat evinde kalan Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Enes Kara baskılara dayanamayarak intihar etti.

TEPKİ ÇEKEN SÖZLER

BBP MKYK Üyesi Ahmet Namık Akdoğan, partisinin düzenlediği basın toplantısında yaptığı açıklama tepki çeken sözler sarf etti.

 Enes Kara'nın intiharı ile ilgili konuşan Akdoğan, “Bir velet öldü diye cemaatleri mi kapatacağız? Bir ayyaş öldü diye meyhaneleri mi kapatacağız? O zaman ÇYDD, Atatürkçü Düşünce Derneği, lions, bu gibi yerler de kapatılsın” sözleriyle toplantıya katılan gazetecileri şaşırttı.
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