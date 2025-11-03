BDDK açıkladı: Aksaray dövizci, Rize altıncı çıktı

Reel Bazda Büyüme: Son bir yılda, enflasyondan arındırılmış (reel) bazda, TL mevduat hacminde %3, döviz mevduatı hacminde ise %10.4 genişleme yaşanması, tasarruf sahiplerinin dövizi tercih etmeye devam ettiğini gösteriyor.









RİZE ALTIN HESAPLARINDA LİDER





İSTANBUL MEVDUATIN YARISINA SAHİP

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Fintürk verileri, Türk Lirası mevduatın nominal büyümesine rağmen, yurt içi yerleşiklerin döviz ve altın hesaplarına olan yöneliminin sürdüğünü ortaya koydu. Eylül 2024 sonu itibarıyla toplam mevduat hacmi 23 trilyon 234,2 milyar liraya ulaşırken, döviz cinsi mevduatların TL karşılığı nominal olarak %47.1 büyüdü ve toplam mevduat içindeki payı %36.64’e çıktı.Dünya Gazetesi’nin haberine göre, dolarizasyon oranında (toplam mevduat içinde dövizin payı) il bazında şaşırtıcı bir tablo ortaya çıktı. İç Anadolu illeri, döviz hesaplarına olan eğilimde büyük şehirleri geride bıraktı:En “Dövizci” İller: Aksaray, %53.9’luk döviz payı ile birinciliği korudu. Aksaray’ı sırasıyla Yozgat (%51.1) ve Karaman (%50.9) izledi.En Az “Dövizci” İller: Döviz oranı en düşük iller ise %20.2 ile Ardahan, %23.6 ile Şanlıurfa ve Bitlis oldu.Yabancı para mevduatının 2 trilyon 628,8 milyar liralık bölümünü oluşturan altın mevduatında ise farklı bir dağılım gözlendi. Üç büyük il hacimde önde olsa da, toplam mevduat içindeki payda durum değişti:En “Altıncı” İller: Toplam mevduatının %32’sini altın hesaplarında tutan Rize, bu kategoride lider oldu. Rize’yi %28.1 ile Çankırı ve %27.6 ile Malatya takip etti.İstanbul’un Durumu: İstanbul, en büyük altın mevduatı hacmine sahip olmasına rağmen, toplam mevduatının yalnızca %8.6’sını altın hesapları oluşturuyor ve bu oranla son sırada yer alıyor.Türkiye nüfusunun beşte birinin yaşadığı İstanbul, ekonomik gücüne paralel olarak toplam yurt içi mevduatın neredeyse yarısını (%45.3) elinde tutuyor. İstanbul’u %14.2 payla (kamu mevduatının da etkisiyle) Ankara ve %5.5 payla İzmir izliyor.Kişi Başı Mevduatta Uçurum: Türkiye ortalamasında kişi başı ortalama mevduat 168 bin 475 lira iken, İstanbul’da bu rakam yaklaşık 831 bin 452 TL. Buna karşılık, en az mevduata sahip il olan Hakkâri’de kişi başı ortalama mevduat sadece 39 bin 540 TL olarak kaydedildi.