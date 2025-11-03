Samanyolu Haber /Ekonomi / BDDK açıkladı: Aksaray dövizci, Rize altıncı çıktı /03 Kasım 2025 16:54

BDDK açıkladı: Aksaray dövizci, Rize altıncı çıktı

Yurt içi yerleşiklerin toplam mevduatı içinde dövizin payı son bir yılda 1.6 puan artarak %36.64’e yükseldi. BDDK verilerine göre, mevduatında yabancı para payını en çok artıran il Aksaray olurken, onu Yozgat ve Karaman takip etti. Altın hesaplarının toplam mevduata oranında ise Rize %32’lik payla birinci sırada yer aldı.

SHABER3.COM

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Fintürk verileri, Türk Lirası mevduatın nominal büyümesine rağmen, yurt içi yerleşiklerin döviz ve altın hesaplarına olan yöneliminin sürdüğünü ortaya koydu. Eylül 2024 sonu itibarıyla toplam mevduat hacmi 23 trilyon 234,2 milyar liraya ulaşırken, döviz cinsi mevduatların TL karşılığı nominal olarak %47.1 büyüdü ve toplam mevduat içindeki payı %36.64’e çıktı.

Reel Bazda Büyüme: Son bir yılda, enflasyondan arındırılmış (reel) bazda, TL mevduat hacminde %3, döviz mevduatı hacminde ise %10.4 genişleme yaşanması, tasarruf sahiplerinin dövizi tercih etmeye devam ettiğini gösteriyor.

AKSARAY DOLARİZASYONUN ZİRVESİNDE

Dünya Gazetesi’nin haberine göre, dolarizasyon oranında (toplam mevduat içinde dövizin payı) il bazında şaşırtıcı bir tablo ortaya çıktı. İç Anadolu illeri, döviz hesaplarına olan eğilimde büyük şehirleri geride bıraktı:

En “Dövizci” İller: Aksaray, %53.9’luk döviz payı ile birinciliği korudu. Aksaray’ı sırasıyla Yozgat (%51.1) ve Karaman (%50.9) izledi.

En Az “Dövizci” İller: Döviz oranı en düşük iller ise %20.2 ile Ardahan, %23.6 ile Şanlıurfa ve Bitlis oldu.

RİZE ALTIN HESAPLARINDA LİDER

Yabancı para mevduatının 2 trilyon 628,8 milyar liralık bölümünü oluşturan altın mevduatında ise farklı bir dağılım gözlendi. Üç büyük il hacimde önde olsa da, toplam mevduat içindeki payda durum değişti:

En “Altıncı” İller: Toplam mevduatının %32’sini altın hesaplarında tutan Rize, bu kategoride lider oldu. Rize’yi %28.1 ile Çankırı ve %27.6 ile Malatya takip etti.

İstanbul’un Durumu: İstanbul, en büyük altın mevduatı hacmine sahip olmasına rağmen, toplam mevduatının yalnızca %8.6’sını altın hesapları oluşturuyor ve bu oranla son sırada yer alıyor.

İSTANBUL MEVDUATIN YARISINA SAHİP

Türkiye nüfusunun beşte birinin yaşadığı İstanbul, ekonomik gücüne paralel olarak toplam yurt içi mevduatın neredeyse yarısını (%45.3) elinde tutuyor. İstanbul’u %14.2 payla (kamu mevduatının da etkisiyle) Ankara ve %5.5 payla İzmir izliyor.

Kişi Başı Mevduatta Uçurum: Türkiye ortalamasında kişi başı ortalama mevduat 168 bin 475 lira iken, İstanbul’da bu rakam yaklaşık 831 bin 452 TL. Buna karşılık, en az mevduata sahip il olan Hakkâri’de kişi başı ortalama mevduat sadece 39 bin 540 TL olarak kaydedildi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber BDDK açıkladı: Aksaray dövizci, Rize altıncı çıktı Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
16:08:37