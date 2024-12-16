BDDK açıkladı: Kredi kartı limitleri düşürülecek mi?

Türkiye'de uygulanan ekonomi politikalarına rağmen enflasyonda beklenen düşüşün görülmemesi, ekonomi yönetiminin yeni radikal adımlar atacağına yönelik iddialara neden olmuştu.



Bu doğrultuda yeni yılla birlikte kredi kartı limitlerinde aylık kazancı dikkate alan bir düzenlemeye gidileceği belirtilirken, bankaların müşterilerine aylık gelirlerinin 4 katının üzerinde limit tahsis edilemeyeceği öne sürülmüştü.



BDDK İDDİALARA YANIT VERDİ



CNBC-e'ye konuşan BDDK kaynakları, halihazırda yürürlükte olan mevzuatın aylık toplam gelirin 2 ila 4 katı oranında limit sunulmasını içerdiğini belirterek, yeni düzenleme iddialarını yalanladı.



Bankaların kredi kartı limitlerinin belirlenmesinde Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Risk Merkezi ve SGK uzmanlarının yer aldığı bir ekip oluşturulduğunu ve yeni süreçte çok boyutlu bir inceleme yapılacağını belirten BDDK kaynakları, kredi kartı limiti belirlenmesinde yalnızca maaşın değil, pasif gelirlerin de dikkate alındığını belirtti.



DÜZENLEME VAR AMA UYAN YOK



Öte yandan BDDK'nın açıklamalarına rağmen bankalar, mevcut düzenlemeye uymamakta. Herhangi bir yan geliri olmamasına karşın Türkiye'de milyonlarca asgari ücretlinin dahi kredi kartı limitleri 100 bin liranın üzerine ulaşmış durumda.



Yönetmeliğe göre tüm bankalarda sahip olabileceğiniz toplam kart limiti; ilk yıl için maaşınızın 2 katından, sonraki yıllarda ise 4 katından fazla olamıyor.