Samanyolu Haber /Ekonomi / BDDK açıkladı: Kredi kartı limitleri düşürülecek mi? /16 Aralık 2024 21:07

BDDK açıkladı: Kredi kartı limitleri düşürülecek mi?

Türkiye'de uygulanan sıkı para politikalarını desteklemek ve talep enflasyonunu baskılamak amacıyla kredi kartı limitlerinin aşağı yönlü güncelleneceği iddia edilmişti. Konuya ilişkin açıklamada bulunan Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), kredi kartı limitlerinin belirlenmesinde dikkat edilen kriterleri sıralayarak iddialara yanıt verdi.

SHABER3.COM

Türkiye'de uygulanan ekonomi politikalarına rağmen enflasyonda beklenen düşüşün görülmemesi, ekonomi yönetiminin yeni radikal adımlar atacağına yönelik iddialara neden olmuştu.

Bu doğrultuda yeni yılla birlikte kredi kartı limitlerinde aylık kazancı dikkate alan bir düzenlemeye gidileceği belirtilirken, bankaların müşterilerine aylık gelirlerinin 4 katının üzerinde limit tahsis edilemeyeceği öne sürülmüştü.

BDDK İDDİALARA YANIT VERDİ

CNBC-e'ye konuşan BDDK kaynakları, halihazırda yürürlükte olan mevzuatın aylık toplam gelirin 2 ila 4 katı oranında limit sunulmasını içerdiğini belirterek, yeni düzenleme iddialarını yalanladı.

Bankaların kredi kartı limitlerinin belirlenmesinde Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Risk Merkezi ve SGK uzmanlarının yer aldığı bir ekip oluşturulduğunu ve yeni süreçte çok boyutlu bir inceleme yapılacağını belirten BDDK kaynakları, kredi kartı limiti belirlenmesinde yalnızca maaşın değil, pasif gelirlerin de dikkate alındığını belirtti.

DÜZENLEME VAR AMA UYAN YOK

Öte yandan BDDK'nın açıklamalarına rağmen bankalar, mevcut düzenlemeye uymamakta. Herhangi bir yan geliri olmamasına karşın Türkiye'de milyonlarca asgari ücretlinin dahi kredi kartı limitleri 100 bin liranın üzerine ulaşmış durumda.

Yönetmeliğe göre tüm bankalarda sahip olabileceğiniz toplam kart limiti; ilk yıl için maaşınızın 2 katından, sonraki yıllarda ise 4 katından fazla olamıyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber BDDK açıkladı: Kredi kartı limitleri düşürülecek mi? Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
23:26:22